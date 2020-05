Elindulhat a bicskei focitábor

A szép lassan beinduló fociéletben üde színfoltot jelenthet a Bicskei TC júniusra és júliusra szervezett napközis focitábora a megújult Kerecsendi Kiss Márton utcai stadionban.

Az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Bicskei TC remekül vette az akadályt első harmadosztályú – a koronavírus-járvány miatt be nem fejezett – idényében, és ez nagy lökést adhatott olyan gyerekeknek, akik szeretik a labdarúgást, de még nem igazoltak, ám kipróbálnák magukat egy közel egyhetes táborban.

Fellégezhetnek – legalábbis 5 napra – azok a szülők, akik a koronavírus-járvány alatti, hónapok óta tartó karanténidőszakban minden napjukat tanuló és egyben futballkedvelő gyermekeikkel töltötték. Rájuk is gondolva a Bicskei TC idén is megrendezi nyári napközis táborait, a nagyobbaknak, a 9–15 éveseknek június 29. – július 3., a kisebbeknek, az 5–8 éveseknek pedig július 6–10. között. A szokásoknak megfelelően az öt nap azonban nemcsak a sportról szól, hanem – napi háromszori bőséges étkezés biztosítása mellett – különböző szabadidős programokat is szervez a klub. A programban naponta labdás sportfoglalkozás, vetélkedők és a szükséges pihenők is szerepelnek.

Jelentkezni lehet a tábor megrendezéséhez szükséges támogatás befizetésével a hétfői, keddi, csütörtöki és pénteki napokon 8.30–12.00 óra és a szerdai napokon 15.00–19.00 óra között a Bicskei TC sporttelepe irodájában.

A korlátozott létszámkapacitás miatt érkezési sorrendben és a tavalyihoz képest változatlan részvételi díjjal várják a futballozni vágyó jelentkezőket.