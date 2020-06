Elindul az élet a homokon

A Magyar Röplabdaszövetség elnöksége június 15-től engedélyezte a strandröplabdaversenyek megrendezését – szigorú egészségügyi és higiéniai feltételekkel. Számos versenyrendezési kérelem érkezett, már a hónap második felére is.

Nem kevesebb mint kilenc verseny lesz a hónap folyamán, két-, három- és négycsillagosak egyaránt, valamint egy felnőtt A kategóriás is. A versenyszezon június 19-én kezdődik Mohácson egy U20-as négycsillagos, azaz ranglistapontszerző viadallal. Még azon a hétvégén lesz Csepelen két verseny, Mohácson egy másik, valamint Gyenesdiáson is. A következő hétvégén újabb két mohácsi versenyre kerül sor, a Vasas is rendez egy háromcsillagost, míg vasárnap a hűvösvölgyi MESE-strandröplabdatelepen a felnőttek is összemérhetik erejüket.

A részletes program: Június 19–20., Beach Tour 1., Mohács Kupa 1., Mohács,

június 20–21., SRSE Szezon­nyitó, Budapest, június 20., Gyenesdiás Szezonnyitó, június 26–27., Beach Tour 2., Mohács Kupa 2., Mohács, június 27., Vasas Szezonnyitó Kupa, június 28., Beach Sport Open 1., Budapest.