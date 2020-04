Elhunyt Vas Annamária

Súlyos betegség következtében 45 éves korában elhunyt a Cornexi korábbi kézilabdázója, Vas Annamária.

A kapus a Ferencvárosban kezdte pályafutását, mellyel ifjúsági bajnoki címet is nyert. Az FTC-től Székesfehérvárra igazolt, később a Debreceni VSC, a Vasas, majd újra a Fehérvár kézilabdázója volt. A debreceni csapatból bekerült a magyar válogatott bő keretébe is, ám az 1996-os Európa-bajnokságra szűkített játékoslistán már nem kapott helyet. Több mint száz bajnokit játszott a női élvonalban, pályafutását 2001-ben orvosi javaslatra fejezte be, miután trombózist állapítottak meg nála.