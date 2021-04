Elhitték az Alba FKC kézisei, hogy sikerülhet nyerni

Félidőben két góllal vezettek, végül hárommal nyertek az Alba FKC kézisei Mosonmagyaróváron. Az edző érthetően elégedett.

Az ősszel a mosoniak háromgólos győzelmet arattak a Verseci úton. A kék-fehérek úgy készültek a szerdai, szigetközi találkozóra, hogy meg szeretnék fogni a szezon korábbi részében remeklő, jelenleg is a tabella 4. pozíciójában helyezkedő vendéglátókat. A látogatók az első félidő derekától végig vezetve 28-25-re győztek.

– A Fradi ellen legutóbb sima vereséget szenvedtünk, ami nem is volt meglepő, előzőleg a Vác ellen, szintén idegenben az első félidőben domináltuk, a meccs hajrájáig vezettünk, a Duna-partiak csak a végjátékra fordulva tudtak fölénk kerekedni. Ezúttal úgy készültünk, hogy legyőzzük az óváriakat, tisztában voltunk vele, most is a záró néhány perc lesz a döntő, az nyer, aki ott higgadtabb döntéseket hoz. Több bajnokit úgy buktunk el, hogy a lefújás előtt nem koncentráltunk eléggé, reméltem, ezúttal minden másként alakul. Tudtuk, most megfogható az MKC, a lányok elhitték, hogy sikerülhet. A meccs egészében nagy akarattal kézilabdáztunk, s végre hatékonyan játszottunk a végjátékban is, a magunk javára fordítottuk a találkozót. Jól felkészültünk, amit hasznosítani is tudtunk a pályán. Akadtak kiemelkedő teljesítmények, például a 18 éves irányító, Besszer Borbála remekelt, fontos gólokat lőtt kulcsszituációban, valamint Triscsuk Krisztina, aki szintén jól játszott, hat góljával az Alba élvonalbeli történetének legeredményesebb játékosa lett. Két hét múlva a NEKA–SZISE következik hazai pályán, természetesen ott is nyerni szeretnénk – mondta Józsa Krisztián vezetőedző.