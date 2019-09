Elfogyott a puskapor, kikapott az AV19

Az elmúlt szezon alapszakaszgyőztese, azaz a Graz együttese látogatott a Raktár utcába az osztrák jégkorongbajnokság vasárnapi játéknapján.

Fehérvári helyzettel indult a mérkőzés, Anze Kuralt lövését védte Nihlstorp, a kipattanót pedig a félig-meddig üres kapuba Sille Timotej próbálta beemelni, kiszorított helyzetből leadott lövése viszont a kapuvason csattant. Egy perccel később Erdély Csanád centerezését várta két társa üresen középen, ám a grazi hálóőr tökéletes ütemben kiszúrva semlegesítette a helyzetet. A túloldalon Erik Kirchschläger előbb egy bombával, majd egy sunyi fonáklövéssel jelentkezett a kék vonalról, mindkét esetben Mi­chael Ouzasnak munkát adva a fehérvári kapuban. Centiméterek választották el a Fehérvárt a vezetés megszerzésétől, amikor Stipsicz Bence lökete a palánkról visszapattanva a grazi hálóőr korcsolyájáról nem a kapuba, hanem amellé csorgott. Végül egy perccel később, a 10. minutumban tört meg a jég: Szita Donátot buktatták ziccerben, a játékvezető pedig azonnal mutatta, hogy büntető következik. A kapussal szembeni rávezetésre maga a sértett vállalkozott, és bár kissé dadogott ütőjén a korong, Szita végül beemelte fonákkal a játékszert, 1-0. A szemre is tetszetős játékot hozó első harmad megkoronázásáról Tim Campbell gondoskodott, akit két perccel a vége előtt Lehtonen ugratott ki, majd egy az egy ellen mattolta Nihlstorpot, 2-0.

Valósággal kirobbant a Graz az öltözőből, három perc után be is pattant a korong Ouzas kapujába Karl Johansson korcsolyájáról, a kérdés már csak az volt, hogy pattant a korong, vagy rúgómozdulatot tett a játékos, hogy bemenjen – ami szabálytalan. A játékvezetők rövid videózás után úgy döntöttek, nem volt szándékos mozdulat, egyre csökkent a különbség, 2-1. Maradtak támadásban a vendégek, akik Lukas Kainz révén egy kapuvasra voltak az egyenlítéstől. A folyamatos nyomás a 9. percben törte meg a hazai védelmet, Daniel Oberkofler pofozta be Ken Ograjensek centerezését, 2-2. Egy-egy villanásszerű helyzetet – a 12. percben Tim Campbell bombája csattant a kapuvason – leszámítva nem tudott kitörni a Volán a grazi szorításból, nyomozták a korongot Erdélyék.

Valamelyest javult a helyzet a záróharmad első perceiben, Stipsicz és Kóger is veszélyeztetett, de nem kis bírói segítséggel a vendégek szereztek újabb gólt. Stipsiczet gáncsolták saját kapuja előtt egyértelmű – legalábbis szemmel rendelkező személyek számára – módon, a korong Oberkofler elé pattant, aki közvetlen közelről lőtt a kapuba, 2-3. Ezúttal nem törte meg a bekapott gól a hazaiakat, olyannyira, hogy a 10. percben Stipsicz lövésébe Srauer ért bele, a korong pedig a grazi kapuba pattant – amit a játékvezető csupán videózás után hitt el teljesen, 3-3. Hiába táborozott le ellenfele harmadában a Volán, a meddő mezőnyfölény szótári definíciója valósult meg a jégen, míg egy villámgyors kontra után Grego­ry Squires pofozta be Trevor Ha­milton lövése után a kipattanót, 3-4. A legvégén kapusát lehozva támadott az egyenlítésért Järvenpää együttese, a Graz azonban már nem engedte ki kezéből a győzelmet, három ponttal távoztak.