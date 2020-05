Élettel töltik meg a Csónakázó-tavat a Vitál Club kajakosai

A koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak a Vitál Club Sportegyesület is igyekezett eleget tenni, de ez nem azt jelentette, hogy a sarokban pihentek a lapátok. A fehérvári kajakosok a város közepén hasítják a vizet.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke is megfogalmazta, hogy szervezett edzéseket nem lehet tartani, viszont arra van lehetőség, hogy a helyi szabályok betartása mellett egy-két sportoló külön csoportokat alkotva evezzen. Ennek megfelelően, fegyelmezetten száll vízre a Vitál Club Sportegyesület néhány kajakosa.

– A kajak-kenu tiszta sportág, egy gyerek beül a hajójába, és a saját evezőjével a tó közepére evez, ahol nem érintkezik senkivel. A rendszer gyenge pontja az öltöző lehet, de mi azt kiiktattuk, edzésöltözékben kell érkezniük a gyerekeknek – adott tájékoztatást Szipola Antal, a Vitál Club SE elnöke, aki maga is lapátol. – A vezetőedzővel, Fidel Lászlóval kiosztjuk a feladatokat, s a vízen figyelünk a sportolóinkra. Optimista a szövetség forgatókönyve, júliusra már tervez versenyeket, s meg kívánják tartani az augusztus 8-i Balaton Átevezést is, ami egy nagy, látványos tömegrendezvény. Ugyan hétfőtől kissé szabadabb az élet a sport világában is, azonban a szigorítások ideje alatt sem estek kétségbe a fehérvári hajósok.

– A rendelkezésünkre álló eszközparkot, kondícionálógépet, ergométeres padokat kiosztottuk, hazavihették a gyerekek, a távol lakók pedig a hajóikat is elvihették, s a Dunán vagy a Velencei-tavon evezhetnek. Próbáltunk online edzésprogramokkal is szolgálni. Az edzések tervezésében Fidel László mellett egy új főállású edző, a korábban a VVSI-nél dolgozó Szabó Mónika is részt vesz. A Vitál Clubban a húszfős kontingens állandó, vannak, akik lemorzsolódnak, de csatlakoznak új kajak-kenusok is. Az egyesület 12-13 sportolója rendelkezik versenyengedéllyel.

– Jellemzően a régiós versenyeken készítjük fel a gyerekeket. A vezetőedző, Fidel László elképzelése az, hogy minél több versenyen mérettessenek meg a gyerekek, hogy gyakorolják a versenyszituáció velejáróit, a rajhoz való beállást, a leleményességet, hogy ne a „dobott” vízen kelljen hajózniuk. A vidékbajnokságon és az országos bajnokságon is el szoktuk indítani a versenyzőinket – mesélte az elnök. A bóják elhelyezésétől függően maximum 850 méter egy kör a Csónakázó-tavon. De a versenyek sem rosszabb körülmények között zajlanak, a hosszabb távokon is bójákat, hídlábakat kell kerülgetni. Erre tökéletesen fel tudnak készülni Székesfehérváron is.

– Szeretik a gyerekek a szigetet kerülgetni, a part mellett lapátolni a város közepén, s a teljesítménymérő órák segítségével tudjuk, hogy egy-egy edzésen közel 20 kilométert is leeveznek a fiatalok – mondja Szipola Antal, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a Vitál Club SE-ben nem az eredményeket hajszolják, a sportág, a víz megszerettetése a fő cél.

– Nincs teljesítménykényszer a gyerekeken, nem is lenne egészséges. 13-14 éves korban ülnek át a K1-es hajókba, onnantól kezd élesedni a verseny. Nekünk három-négy versenyzőnk van, akiknek már hozniuk kell az eredményeket. A Magyar Kajak-kenu Szövetség egyik fontos célja, hogy erősítse a női kajak és kenu szakágat. Ebbe a vitálosok úgy kapcsolódtak be, hogy saját hajókészítő műhelyükben átalakítottak egy régi PC2-es hajót, az új szerkezet pedig könnyebbé teheti a kenus mozgását, anélkül, hogy az egyensúlyozás emésztené fel az energiáját. A gyerekek választhatnak, hogy kenuba térdelnek, vagy kajakba ülnek, de mivel a vezetőedző ötször nyert világbajnoki címet és egyszer olimpiai ezüstérmet kajakban, a sportolók többnyire a kajakot preferálják.

– Könnyebb lenne, ha főállású kenuedzőnk is lenne, de egyelőre csak eszköz áll rendelkezésre. Bár ha valaki kenuzni akar, annak is tudunk segíteni – fogalmazott Szipola Antal.