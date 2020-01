Életművet gurított a csóri Csehi Sándor

Négy csóri tekés is elismerésben részesült a Magyar Teke Szövetség díjkiosztó évadzáróján. Jezsoviczki Anna a serdülő lányok, Hári Boglárka az ifjúsági női versenyzők, Németh Attila az ifjúsági korú férfiak között lett az év játékosa. Csehi Sándor „Tekesportért” kitüntetésben részesült!

Csehi Sándor a csóri tekeélet egyik jeles figurája. Úgy véli, az utánpótlásképzés miatt kaphatta ezt az elismerést a szövetségtől: a világ legjobbjai között vannak a náluk pallérozódó tekések.

No, de hogy vált ízig-vérig tekés Sándorból?

– Hol is kezdjem? Ipari tanuló voltam, épületasztalos, 1973-ban. Fehérváron, a Gáz utcában volt egy tekepálya, ott mentek az üzemi bajnokságok – emlékezett vissza. – Futballoztam is mellette, itt, Csóron. 27-28 éves koromban úgy gondoltam, a focit abbahagyom. Csóron volt egy kuglipálya a Csóri Csuka Csárda mellett, szerettünk kuglizni, tekézni, lejártunk, játszottunk. Inotán az IGYSC-nek volt már egy automata tekepályája, onnan átjártak Csórra kuglizni, és látták, hogy bennem is van fantázia, hívtak – mesélte. – Ott kezdődött az igazolt pályafutásom, egészen NB I-ig jutottunk.

Volt egy rövid kitérőm Fehérváron is, közben elindult a csóri projekt. Az akkori polgármester, Csete Dezső is fanatikus tekés volt. „Márpedig Csóron tekepálya lesz!” Ezt hangoztatta. Végül a testület is mellé állt – elevenítette föl Csehi Sándor a történet következő szakaszát, amely lényege az utánpótlás-nevelés. 2003-ban, amikor megépült a csóri tekepálya, az újdonság varázsa odacsábította a családokat, gyerekeket, fiúkat, lányokat. Sokan űzik ma is, úgy tűnik, nem illant el az a varázs. Csehi Sándor büszkén sorolja a csóri utánpótlás-világbajnokokat: Hegedűs Anita, Hári Boglárka, Hegedűs Tímea, Jezsoviczki Anna. S aligha zárult még le a történet.