Éles kanyarok után újra itthon a támadó

A Videotonnal korábban bajnok, a válogatott keretnél 2010-ben számításba vett szélső, Nagy Dániel visszatért Fejér megyébe. A megyei I. osztály listavezetője, a Bicske csapatában folytatja a 34 esztendős labdarúgó.

Az átigazolási időszak egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta, hogy visszatért a megyébe. Elege volt az NB II-ből, netán kényszerűségből váltott?

– Siófokon megköszönték a munkámat, korrekt módon elváltunk, úgy gondolták, hogy nem tudok segíteni a csapatnak. A Bicske Főnix elleni rangadóját megnéztem, ez a két csapat kiemelkedik a mezőnyből, a meccs nem megye egyes szintű volt. Akkor még nem gondoltam arra, hogy itt fogok játszani. Úgy láttam, hogy egyet vissza kell lépnem, hogy majd kettőt előre tudjak! Volt több lehetőségem is az NB II-ből, és az NB III-ból is, de Komjáthy Péter a Bicske klubigazgatója megkeresett, és megtetszett az általa felvázolt jövőkép. Az elején ugyan még vacilláltam azon, hogy nem túl nagy visszalépés-e, mert nem érzem úgy, hogy fizikálisan ne lennék rendben. Ha már váltottam, akkor olyan helyre szerettem volna menni, ahol hosszú távon számítanak rám. Amikor pedig először jártam a klubnál, akkor tapasztaltam, hogy egyáltalán nem megyei körülmények vannak itt, több NB II-es csapat is megirigyelné a létesítményt.

Hogy emlékszik vissza a Videotonnál eltöltött évekre? Itt nevelkedett, közönségkedvenc volt.

– A Vidi mindig a szívem csücske lesz! Szurkolok nekik, látom, ahogy fejlődik a klub, és nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk a csapattal.

2010-ben meghívót kapott a válogatottba, remek formában volt, egy combsérülés azonban végül megakadályozta, hogy pályára léphessen. Hogy érintette ez, hiszen utána már egy kapitány sem számított Önre?

– Szörnyű volt, nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is nehéz időszak volt számomra, mert mindenféle pletyka terjengett rólam akkoriban – többek között, hogy nyaralni mentem. Pályára léphettem volna az Amsterdam Arénában. Érdekes, hogy Elek Ákossal töltötték fel a keretet – bár nem egy poszton játszottunk – miután megsérültem, és ő meg is ragadt a csapatban, bizonyított. Utána reménykedtem, hogy meghívnak, de később nem úgy alakult a karrierem, ahogy kellett volna, többször rosszul döntöttem. Ettől függetlenül nem bánom, mert sok szép élményt szereztem így is pályafutásom során.

Bánja, hogy vennie kellett a vándorbotot, és több csapatot is megjárt a Vidi után?

– Ha rajtam múlik, akkor itt fejezném be focit, itt lettem NB I-es játékos, szerettek, nehezen mentem el, rossz szájízzel igazoltam 2012-ben Szombathelyre. Akkoriban lehettem volna karakánabb, talán másképp alakul később.

Akik a szakmában vannak, tudják azt, hogy nagyapja, Nagy Laci bácsi – aki a MÁV Előre NB I-es csapatában is dolgozott – rettentően büszke volt Önre, elégedett lenne a pályafutásával?

– Nem vagyok benne teljesen biztos, ő szigorú volt. Az első éveim tetszhettek neki, de utána lehet, hogy „kaptam” volna. Elmondta volna, ha hülyeséget csinálok. Talán másfelé kanyarodik a pályám, ha meg tudom vele beszélni egy-egy lépésemet.