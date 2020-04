Elek Ákos azon a pályán tréningezik mindennap, ahol futballozni kezdett

Borsodban nem érzékeli különösebben a járvány miatti korlátozásokat a Mol Fehérvár FC középpályása, Elek Ákos. Persze a válogatott futballista is egyéni edzésterv alapján készül, s rettentően várja, hogy folytatódjon a szezon.

Elek Ákos délelőttönként tudja le az előírt edzésprogramot, majd igyekszik levenni némi terhet a felesége válláról, és sok időt tölt kisgyerekeivel. Saját bevallása szerint nem egyszerű feladat lekötni az iskolás és óvodás gyerkőcöket. Ha marad némi szabadideje, azt sem tölti a közösségi oldalak böngészésével. Elek Ákos a társadalom azon kisebb hányadához tartozik, aki nem található meg a social media felületein.

– A Facebookot már hat-hét éve nem használom. Sok olyan hír gördült elém az ismerőseim által, amely nem érdekelt, no meg ha volt egy-egy gyengébb meccsünk a válogatottal vagy az akkori klubommal, akkor kaptam hideget-meleget. Ha gyengén játszom, anélkül is tudom, hogy szembejönne velem percenként a kritika. Az Instagramon volt vagy 15 ezer ismerősöm, de nagyon távol áll tőlem az influencerkedés – nyilatkozta a Mol Fehérvár FC hivatalos honlapján a 31 esztendős, 192 centis középpályás.

Elek Ákos testvére, Bence is profi labdarúgó, az NB II-es Siófok támadója, s van, hogy közösen tréningeznek, mégpedig az Elek Ákos Utánpótlásnevelő Központban.

– Borsod megyében működik a Sajó Völgye Foci­suli, amelynek egyik alközpontja Putnokon található, ennek vagyok a névadója. Ott kezdtem futballozni, így ez számomra nagy büszkeség. A focisulinak több mint ötszáz igazolt játékosa van. Ketten edzünk a testvéremmel, Szalai Tamás és Barta Gábor edzéstervei alapján.

Elek szerint tíz napnál, két hétnél tovább nem tudja formában tartani magát egy labda­rúgó kizárólag az egyéni edzésekkel. Úgy érzi, mentálisan és fizikailag is visszafejlődnek, s ha folytatódhat a bajnokság, akár három-négy hetes felkészülésre is szükségük lesz.

– Szerencsés helyzetben vagyok, mert tudok labdázni, kapura lőni, a testvéremmel lábteniszezni, nem csupán a futásprogramokat váltogatom. De így is egyre nehezebb elindulni a tréningekre.

Ákos szerint jó lenne befejezni a szezont. Idegőrlőnek tartja, hogy köztes állapotot élnek, nincs versenyhelyzet, ugyanakkor nem is pihenőidőszakban vannak. A szabadidőt Kazincbarcika környékén tölti el az Elek család, Ákos szülei 20-25 kilométerre laknak tőlük, édesapja farmján ismerkednek az állatokkal a gyerekek. De természetesen előkerülnek a biciklik is.