Elek Ákos a Vidibe tart

Immár hivatalos, hogy a kazah Kajrat Almati nem hosszabbította meg Elek Ákos december 31-én lejárt szerződését, így a korábbi magyar válogatott középpályás távozik Kazahsztánból.

Már korábban beszámoltunk róla, hogy a 30 éves Elek az NB I-ben is szívesen futballozna, s valószínűnek tartottuk, hogy abba a klubba tér vissza, melyben először szerepelt a magyar élvonalban. Ugyan a Mol Vidi FC még nem jelentett be erősítést a téli időszakban, de most felerősödtek a 48-szoros válogatott leigazolását rebesgető hírek, s minden bizonnyal Elek Ákos visszatér Székesfehérvárra.

Elek 2008 és 2012 között volt a piros-kékek játékosa, a portugál tréner, Paulo Sousa érkezése után azonban kikerült a csapatból és Törökországban folytatta kölcsönben. Azt követően játszott a Diósgyőrben, a kínai Csangcsun Jatajban, majd újra a Diósgyőr labdarúgója lett. 2017 márciusában igazolt a kazah Kajrat Almatihoz. Elek Ákos a magyar válogatott tagjaként pályára lépett a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is. Az OTP Bank Liga második helyén telelő Mol Vidi FC egyébként hétfőn – orvosi vizsgálatokkal – kezdi meg a felkészülést a február másodikán rajtoló tavaszi idényre.

