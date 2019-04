Eldőlt a bajnoki cím sorsa

Fehérvári részről egyéni hibák tömkelege kellett ahhoz, hogy a Ferencváros szombaton tulajdonképpen megnyerje a bajnokságot. Keseregni nincs idő, Marko Nikolics együttesére újabb feladat vár kedden 20 órakor, a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének debreceni visszavágóján.

„Mikor dőlt el?” – szegezték a MOL Vidi FC vezetőedzőjének a kérdést a Ferencvárostól elszenvedett 4-1-es vereséget követő sajtótájékoztatón.

Ha csak a szombati mérkőzést nézzük, akkor a válasz pofon egyszerű: Anel Hadzic 45. percben szerzett piros lapjával nemcsak a találkozó, de a bajnokság sorsa is megpecsételődött. Buta hiba volt a bosnyák középpályás részéről, de valljuk be, az aranyérmet nem azért akasztják majd a fradisták nyakába, mert az első félidő lefújása előtt néhány másodperccel a székesfehérváriak „motorja” feleslegesen rácsúszott az első gólt szerző Tokmacra. Az Európa-ligában erőn felül teljesítő Fejér megyei csapat nem is a tavasszal, sokkal inkább az ősszel bukta el a bajnoki címet. Egy Bajnokok Ligájára pályázó együttes nem kaphat ki Mezőkövesden, főleg nem lélektelen játékkal, nem veszíthet pontokat az egész évben a kiesés ellen menekülő Kisvárda otthonában sem, vagy nem „veretheti” agyon magát hazai pályán a bukdácsoló MTK gárdájával…

Ennek ellenére Marko Nikolics a következőket mondta:

– A bajnoki cím a szezon utolsó felében dőlt. Mégpedig azért, mert mi hiába nyertük sorba a meccseket – tizenhárom találkozóból tizenkettőt győztesen megvívtunk, míg egyen döntetlent értünk el –, ugyanebben a periódusban a Ferencváros sem hibázott. Ha jól számolom, éppen a nyolcadik győzelmüket aratták ellenünk. Jól kezelték a nyomást, pedig mi mindent megtettünk, hogy befogjuk őket, de nem sikerült. Gratulálok a Fradinak!

Az FTC és a Vidi 98. élvonalbeli összecsapása ha gólokban nem is, de látványban mindenképpen elmaradt a megszokottól. Erről a legkevésbé sem a drukkerek tehettek, akik a kezdés előtt már három órával ellepték a Groupama Aréna környékét. A helyszínen végül 16 127 néző szurkolta végig a találkozót. A hazai szimpatizánsok egy körülbelül hatvanszor negyven méteres lepedőre kifeszített HARC! feliratú molinóval és számtalan füstbombával „kedveskedtek” a főszereplőknek. A parádés hangulat a hazaiakat motiválta jobban, Tokmac már a hetedik percben megszerezte a vezetést a fővárosiaknak, miután 18 méterről okosan tekert a bal alsó sarokba. A kezdeti szorításból kilábalva aztán egyre többet állomásoztak a látogatók a IX. kerületiek térfelén, olyannyira, hogy a 21. percben Huszti Szabolcs kapufáról visszapattanó lövéséből Nego ki is egyenlített. De hiába rendezte a sorait a Vidi, Hadzic fegyelmezetlensége miatt emberhátrányban vonulhatott pihenőre.

A második negyvenöt percet tíz emberrel sem kezdte bátortalanul a fehérvári alakulat, bár Mikalaj Szihnyevics ziccerénél Kovácsik Ádám a testi épségét sem kímélve hárított. Marcel Heister gólját is megúszták a vendégek les címén, de Ihor Haratin hulló falevélként csapódó fejese már utat talált a hálóba az 57. percben. Sajnos Vinícius nem állt a helyzet magaslatán: előbb Haratin találatánál a gólvonalon álló Pátkai Mátét lökte fel, megakadályozva ezzel, hogy tisztázni tudjon, majd a 67. minutumban az ő szabálytalanságát követően csavart Davide Lanzafame 25 méterről a bal felsőbe. Az sem szolgálhat Vinícius mentségére, hogy a harmadik Fradi-gólt megelőzően véleményes körülmények között tüntették el a ferencvárosi tizenhatoson belül. A végén Elek Ákos is bakizott egy jókorát, Lanzafame pedig beállította a 4-1-es végeredményt.

A zöld-fehéreknek a hátralevő négy bajnokin mindössze két pont szükségeltetik ahhoz, hogy történetük során harmincadszor is bajnokok legyenek.

A debreceni kupavisszavágón Marko Nikolics kétmeccses MK-eltiltása miatt nem ülhet le a kispadra, míg az odavágón kiállított Juhász Rolandnak, vagy az eltiltott Viníciusnak „csak” a hajdúsági párharcot kell majd kihagyni.