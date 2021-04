Elbúcsúzott az Alba

A negyeddöntős párharc ötödik, mindent eldöntő mérkőzésére szerdán került sor a Hajdúságban. A DEAC 88-85-re nyert.

Az első két meccset az Alba nyerte, méghozzá magabiztosan, majd kétszer a keletiek dia­dalmaskodtak, szintén egyértelmű győzelmet aratva. Hétfőn este az Alba lezárhatta volna az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot, azonban hatalmas csatában, 97-90-es vereséget szenvedtek a Gáz utcában. Ezzel 2-2-re alakult az állás, ráadásul az ötödik randevút hazai pályán rendezték. A center Esa Ahmad nem volt ott a pályán, miként a hét eleji meccsen vádlisérülést szenvedő, ezért a küzdelemből gyorsan kiszálló amerikai hátvéd, Ron Curry sem, el sem utaztak szerdán reggel a cívisvárosba. Ahmad porcleválással bajlódik, az első két negyeddöntőn remekelt, a második kettőn már nem volt ott a parketten, ami nagyban befolyásolta a koronázóvárosiak eredményességét. Markovic Luka betegség miatt kihagyta a hétfői találkozót, szerdán már ott volt a keretben, igaz, nem túl jó állapotban. Az irányító, John Gillon ínszalagproblémákkal küzd, ezért az ujjait nem tudja mozgatni rendesen – ami kézzel űzött labdajáték esetében nem szerencsés –, de ő is vállalta a játékot.

– Az első két meccset magabiztosan nyertük, sajnos úgy nézi ki, elfogyunk a végére. Alapemberek hiányoznak, de ezzel együtt sem adjuk fel, megpróbálunk nyerni” – mondta a kezdés előtt az Alba trénere, Forray Gábor.

Az első kosarat, ahogy a korábbi derbik többségén, ezúttal is a hazai center, Tóth Ádám szerezte, Hearst válaszolt középtávolról, majd betalált Davis és Vojvoda is, jól kezdtek a vendégek, 2-6. Drenovac két megmozdulásával már a ha­zaiak voltak előnyben, Vojvoda újabb dobásai nem jöttek be, miként a hétfőn élete meccsét játszó Lukács Norbert két triplája is kiszédült a gyűrűből, a hazaiak őrizték szűk előnyüket. A legutóbb parádézó Drenovac hibázott, azonban Stefan Moody és Molnár Márton megszerezte első pontjait, 13-8.

Markovic lepattanókat szedett, Vojvoda sarokból eleresztett duplája a hálóba hullt, azonban Molnár elkapta a fonalat, Forray Gábor időt kért. Guyton bedobta büntetőit, Somogyi hármast szórt, tíz perc után 22-14-re vezettek a hazaiak. Kimaradtak a vendégek dobásai, aztán Davis végre beköszönt, azonban a társak rontottak, a túloldalon Hines zsákolt nagyot, Forray időt kért, 28-19. Felváltva estek kosarak, Davis hármasával közelített a Fehérvár, a hazai tréner, Kovács Adrián időt kért, az első félidő vége előtt három perccel, 30-27-nél, Vojvoda trojkával egalizált, sőt, Gillon jóvoltából a vezetést is átvették. Moody duplája volt az első félidő utolsó momentuma, 33-32 állt a táblán. A hazaiak őrizték szűk előnyüket, aztán közelített a Fehérvár, Davis hirtelenjében dobott hat pontot, ezzel egyenlített, sőt, a vezetést is átvette és őrizte Forray Gábor csapata. Egy pontra jött a házigazda Moore hármasával, Gillon kinti kosara után a hazaiak időt kértek, 43-47. A hazaiak kettőre jöttek, a fehérváriak gyorsan válaszoltak, a debreceniek Moore sikeres dobásával kerültek szűk előnybe, Guyton is betalált, három negyed után 59-54-re álltak a felek. Közelítettek, sőt, Vojvoda két villanásával fordítottak a látogatók, a DEAC időt kért, 63-64. Nem tudott meglépni egyik brigád sem, jobbára a hazaiak vezettek, az albások mindig egalizáltak, aztán Hines megmozdulásaival öt ponttal megugrott a Debrecen, aztán fordított a Fehérvár. Elképesztő izgalmak után a hazaiak 88-85-re nyertek, ezzel elődöntősök.