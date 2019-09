Elátkozott focitörténelem

Az év meccseként aposztrofált, Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtező előtt Montenegró nemzeti együttese ellen tesztelt Magyarország labdarúgó-válogatottja.

Persze, persze, a hétfő esti magyar–szlovák forog minden honi futballbarát gondolatai­ban, azonban a Montenegró elleni felkészülési mérkőzésen sem tét nélkül lépett pályára Marco Rossi együttese. Hiszen bármennyire is fájó, Monte­negró ellen még nem nyert meccset a piros-fehér-zöld válogatott. A szövetségi kapitány alaposan felforgatta legutóbbi, Wales ellen győzelmet arató gárdáját, s a felállás is inkább a gyémánt alakzatra hajazott. Hamar tündökölt is a formáció, impozáns támadással jelezte Magyarország: történelmet írna Podgoricában. Az első támadást Korhut indította a bal oldalon, Németh Kriszti án Nagy Dominikhoz játszott, aki egyből továbbtolta az ötös sarkáról, Holender Filip remek ütemben érkezett, s 7 méterről a hálóba belsőzött. 1 perc és 38 másodperc kellett a vezető találathoz, 0-1. Ezután rögtön növelhette is volna előnyét a magyar csapat, Holman 22 méteres szabadrúgása nyomán a keresztlécről pattant ki a labda. A hazaiak a 8. percben jutottak el először a kapunkig, Becsiraj fejelt 6 méterről, Dibusz állt jó helyen.

A magyar együttes aztán a félidő derekán magára engedte Monte­negrót, s Marusics hatalmas ziccerét Dibusz védte lábbal a bal alsó előtt. Sajnos, nem rendezték soraikat a mieink, tetszetős támadást vezettek a hazaiak a 32. percben. Becsiraj két védő között gurított vissza, egy társ sarokkal tolta tovább, majd az érkező Koszovics 20 méterről, jobbal tekerte a labdát a kapu bal oldalába, 1-1. A félidő hajrájába lépve újra eljutott a montenegrói kapuig Magyarország, de Holman ígéretes helyzetben nem lőtt, hanem passzolt, s ezzel megölte az akciót. Nem sokkal később a lövést választotta, de célt tévesztett, épp mint Németh Krisztián fejese.

A szünetben három helyen is változtatott a magyarok olasz kapitánya, a MOL Fehérvár FC középpályása, Kovács István, valamint Willi Orban és a nemzeti együttesben ezredikként debütáló Sigér Dávid is szóhoz jutott. Utóbbi rögtön megküldte egy lökettel az újonnan beállt kapust, Petkovicsot. Kisvártatva Kovács iramodott meg, kicsit kisodródva célozta meg a jobb alsó sarkot, de Petkovics kitolt lábbal védett. Azonban a hazaiak is frissítettek, s Mugosa villant is, kapáslövéssel mozgatta meg Dibusz Dénest. Egyre inkább esett az egyébként sem fergeteges színvonal és iram, a magyar válogatott pedig újabb újoncot avatott a debreceni Ferenczi személyében. Dzsudzsák is beállt, s máris roppant veszélyesen lőtt a bal sarok felé szabadrúgásból, Petkovics vetődve hárított. A 75. percben Mugosa ahogy a 16-oson belülre lépett, Lang meglegyintette a vállát, s elesett a montenegrói, majd higgadtan a kapu közepébe lőtte a tizenegyest, 2-1.

Nem írt új fejezetet a válogatott a focitörténelemben, s csak bizakodhatunk, hogy hétfőn este már nagyot alkot Magyarország.