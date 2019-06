El-csoportkörös gárdával tesztelnek

Tíz napja edzőtáborozik a MOL Vidi FC Ausztriában. Az Európa-liga selejtezőjére készülő fehérváriak második edzőmeccsükön az osztrák Wolfsberger AC-val csapnak össze ma, 17 óra 30 perckor.

A július elsejétől MOL Fehérvár FC néven szereplő labdarúgók napi két edzéssel hangolnak a szezonra az ausztriai Bad Waltersdorfban. A tréningező játékoskeret új igazolással egyelőre nem bővült, a Haladás fiatal labdarúgói, Halmai Ádám és Nyári Patrik azon munkálkodnak, hogy meggyőzzék a fehérváriak szakmai stábját, érdemes őket a próbajáték után is megtartani. Az ukrán válogatott szélső, Ivan Petrjak hamarosan csatlakozik a Vidihez, míg az U21-es Európa-bajnokságon a németek elleni elődöntőre készülő román válogatott védő, az erdélyi Szatmárnémetiben született Rus Adrián a kontinensviadal zárultával érkezik. Mindenben megállapodott a Puskás és a MOL Vidi, így a legutóbbi szezont a Sepsi csapatában kölcsönben töltő – ott 14 meccs alatt 1 gólpasszt jegyző – 23 éves játékost szerződtették a fehérváriak.

Sajtóértesülések szerint már átesett az orvosi vizsgálatokon a 2018/19-es szezon felfedezettje, Zsóri Dániel is. A Debrecen 18 esztendős támadója bravúros ollózós góljával véste be nevét a futballbarátok emlékezetébe, első élvonalbeli meccsén talált be a Fradi kapujába. Vélhetően Marko Nikolics is ekkor figyelhetett fel a magyar tehetségre, mert most úgy tűnik, a fehérváriak szerződtetni kívánják a támadót. Azonban játékával a következő idényben nem számolhatnak Fehérváron, mert Zsóri egy évig kölcsönben marad Debrecenben. A Vidi szerb szakvezetője így ugyanazzal a kerettel dolgozik az FK Zeta elleni Európa-liga-párharcra, mint tette azt utolsó nemzetközi tétmeccse előtt, a Chelsea elleni csatát megelőzően. Szerdán 17.30-kor, az osztrák bajnokság bronzérmese, a Wolfsberger AC jó partner lehet a felkészülésben. Az osztrákok keretének összértéke 12,3 millió euró, vagyis papíron nem képviselnek olyan játékerőt,

mint a fehérváriak. De nem lehet rossz alakulat, ha olyan csapatokat utasított maga mögé a szezonban, mint az Austria Wien vagy a Sturm Graz, s ezzel kiharcolta, hogy az Európa-liga csoportkörében kapjon helyet. A Vidi védelmének a 19 éves mali csatár, a transfermarkt.de által 1,5 millió euróra taksált Sekou Koitára kell kiemelten figyelnie, de a Wolfsberger hasznára lehet a német bal szélső, Lucas Schmitz, vagy a PSV-től szerződtetett középpályás, Marcel Ritzmaier.