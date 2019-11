Éhesek voltak már a sikerre

Meghúzta az oroszlán bajszát a végül 7-2-es vereséget szenvedő Innsbruck a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata ellen.

A 11. helyen álló Dornbirn, és a 10. helyen álló Innsbruck ellen a kedd esti mérkőzést megelőzően már 6 pontot bukott a 9. helyen álló Fehérvár, ami finoman szólva sem előnyös egy olyan csapat szempontjából, amely a biztos rájátszást jelentő 5. hely megszerzését tűzte ki céljául az alapszakasz végére. Mindennek tetejébe a közvetlen rivális Znojmotól vasárnap 4-3-as vereséget szenvedett a Volán, így égetően fontos volt mindhárom pont megszerzése az innsbruckiak ellen.

– Mindannyian emlékeztünk arra, hogy mi történt pár hete Innsbruckban (3-1-es hazai siker – a szerk.). Ezúttal pedig úgy döntöttünk, hogy ez nem történhet meg még egyszer – nyilatkozta a mérkőzést követően Hannu Järvenpää vezetőedző. – Az első harmad ennek ellenére eléggé kiegyenlített volt, és bár voltak lehetőségeink a gólszerzésre, nem sikerült betalálnunk. Aztán a második harmadban az Innsbruck mindössze másfél perc alatt két gólt is szerzett és ez igazi ébresztőként hatott ránk. Ahogy mindannyian tudjuk, nincsenek könnyen szerzett pontok ebben a ligában. Andrew Sarauer gólja éppen ezért jókor jött, jót tett az önbizalmunknak és ezután kezdtünk igazán jól játszani a támadóharmadban. Nagyon jó volt látni, hogy a srácok mindent beleadtak és éhesek voltak a sikerre, erre a mentalitásra lesz szükségünk vasárnap is! A harmadik harmadban jól őriztük az előnyünket és megkaptuk azt, amiért mindannyian küzdöttünk: három pontot. Összességében a korongkihozatalokkal és a jó időben szerzett gólokkal vagyok a legelégedettebb, de már előre nézek, tudom, hogy ugyanerre a formára lesz szükségünk vasárnap, a Villach ellen is.

A fordulatos mérkőzést egy góllal és egy gólpasszal záró Andrew Yogan – aki ezzel 3. a góllövő- és 5. a pontlistán – szintén elégedett volt az együttes teljesítményével.

– Mindvégig tartottuk magunkat az előre megbeszéltekhez, kétgólos hátrányban sem estünk kétségbe. Nagy szükségünk volt mindhárom pontra, amit végül a kiváló csapatmunkának köszönhetően meg is szereztünk.