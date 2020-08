Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Honvéd Sportegyesület és a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

A székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia szakmai együttműködésre lépett a Budapesti Honvéd Sport­egyesület akadémiájával.

Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Honvéd Sportegyesület államilag akkreditált kosárlabda-akadémiája és a Dávid Kornél nevével fémjelzett székesfehérvári Kosárlabda Akadémia. „Egymás segítségére leszünk az edzőképzések, szakmai fórumok terén, emellett támogatást nyújtunk egymásnak az edzőtáborozások, tornák szervezésében, edzőmérkőzések lebonyolításában, sőt igyekszünk a meglévő nemzetközi kapcsolatainkkal egymás hasznára lenni” – idézte Báder Mártont, a Honvéd akadémiájának szakmai igazgatóját a BHSE Facebook-oldala.

„Mivel a pályafutásomat a Honvédnál kezdtem, itt is szereztem az első magyar bajnoki címemet, így érzelmileg is fontos volt számomra az új kapcsolódás a régi egyesületemmel. Báder Mártonnal az első pillanattól kezdve egy hullámhosszra kerültünk a szakmai kérdésekben, sok kérdőjel nem volt abban, hogy a közös utat válasszuk. Jelenleg más alapokról indul a két akadémia, mi húsz éve vagyunk már a színen, ami hosszú idő, s ez a két évtized rengeteg tapasztalatot jelent. Arra törekszünk, hogy a tapasztalatainkkal segítsük a BHSE akadémiáját, és a közös munkával mi is továbblépjünk, fejlődjünk az utánpótlás terén. Minden évben értékelni fogjuk a tevékenységünket, s ennek tükrében haladunk majd, de egyértelmű, hogy a két akadémia hosszú távra tervezi ezt a megállapodást” – tette hozzá Dávid Kornél.