Együtt készülnek a testvérek

Az Alba 19 éves válogatottja, Takács Milán egyre jobb formába lendült, ezért nem örült, amikor véget ért a kosarasok bajnoksága.

Pályára lépett, csereként jutott szóhoz, nem is játszott rosszul a szezon utolsó bajnokiján a Körmend ellen a fehérváriak hátvédje, a nem sokkal korábban a felnőttválogatott edzőtáborába is meghívott Takács Milán. A tavaly őszi sérülések után egyre jobban teljesített

– Szeptember elején, a felkészülési időszakban eltörött a kézközépcsontom, hathetes kihagyás következett. Az orvosok műtéti beavatkozást javasoltak, hogy minél hamarabb visszatérhessek a pályára, a beavatkozás sikerült, minden jól alakult.

Az együttes a 6. helyen állt, amikor a bajnokság véget ért. Takács szerint a következő meccseken előreléptek volna.

– Sajnos rendkívül hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Voltak nagyon jó meccseink, de többször voltunk mélyen is. Akadtak derbik, amelyeken több lehetőséget kaptam, máskor kevesebbet. Az utolsó találkozókon már egyre többet tudtam hozzátenni a csapat játékához, emiatt nagyon nem örülök, hogy így alakult a szezon vége. Úgy gondolom, a fiúkkal a kitűzött célt, a legjobb négybe kerülést elérhettük volna.

A hátvéd elmondta azt is, a jelen időszak rendkívül nehéz, lévén nincs lehetőség a kosárlabdázásra.

– Persze, fi zikálisan lehet fejlődni most is. Én is ezt teszem az ikertestvéremmel, Martinnal. Naponta kétszer edzünk itthon, előbb a lakásban láberősítést végzünk, és a felsőtestet is karban tartjuk, majd elmegyünk futni a Vidámparki-tóhoz – tette hozzá Takács Milán.