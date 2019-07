Együtt a csapat

A elleni osztályozón NB III-as indulási jogot szerző bicskei labdarúgócsapat már készül a magasabb osztállyal járó kihívásokra.

Mind a Tatabánya, mind a Bicske szempontjából rendkívül fontos volt a júniusi osztályozó párharc, hiszen a Komárom-Esztergom megyeiek igen patinás, NB I-es múlttal rendelkeznek, míg a Bicske 2012 után tért volna vissza a harmad­osztályba. A párharcot végül 1-0-s összesítéssel a Fejér megyeiek nyerték, így ők csatlakoztak a Nyugat csoporthoz, többek között a szintén frissen feljutó Balatonlelléhez, Lipóthoz és Veszprémhez. Az NB III-ra való felkészülést szolgáló első edzéseket már le is vezényelte a csapat számára Vukmir Dragan, az együttes vezetőedzője, ő mesélt arról, hogyan halad az alapozás.

– Július 1-jén, hétfőn álltak munkába a játékosok, és csütörtök kivételével minden nap edzünk – nyilatkozta a játékosként 234 NB I-es mérkőzést játszó szakember. – A következő héten is hasonlóan alakul majd a program, annyi különbséggel, hogy szerdán már felkészülési mérkőzést is vívnánk – a megbeszélt ellenfél nemrég lemondta, így most új csapatot kell keresnünk. A Komárommal, a Szabadkikötővel és az Iváncsával is tervben van egy-egy mérkőzés, az időpont azonban csak utóbbinál végleges, 27-én játszunk majd egymás ellen.

Ami a játékosmozgást illeti, egyelőre nincs komoly változás bicskei oldalon.

– Megpróbálom a lehető legjobban megőrizni a keret magját, ami úgy tűnik, sikerülni is fog – megye I-es bajnokcsapat lévén kevesen szeretnének távozni. Egy játékost igazoltunk eddig, Mórról Adorján Gergő érkezett, és még két-három ember szerződtetése van tervben, hogy hosszabb legyen a kispadunk, jobban bírjuk majd a nagyobb terhelést. Mindenképpen erősíteni szeretnénk, NB III-as tapasztalattal rendelkező játékosok után érdeklődünk. Ez a hétvége nagyon fontos lesz ebből a szempontból, sok minden ki fog derülni mind az érkezőket, mind a távozókat illetően, a végső időpont pedig július 15-e, addigra szeretnénk, hogy kialakuljon a végleges keret.

Újoncként, új osztályban mindig nehéz dolga van az adott együttesnek az első szezon során, ezért is fogalmaztak meg reális célokat.

– A középmezőnyben szeretnénk majd végezni, de sok minden attól függ, hogyan sikerül az erősítés az elkövetkező időszakban. Van egy elképzelésem arról, hogy milyen fajta játékot kellene majd játszanunk, de a keret és később majd az eredmények alakulásával ez változhat. Az biztos, hogy van egy nagyon jó „öltözőnk”, jó emberek vannak a csapatban, és nagyon együtt van a társaság. Szerényen, de szorgosan tesszük majd a dolgunkat, a végén pedig kiderül, hogy mindez mire lesz elég.