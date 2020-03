Egysége(ke)t rabolna a Csákvár Siófokon

A Balaton-part déli része felé veszik az irányt a Visinka-legények, hogy végre megtörjék a nem túl rózsás sorozatukat a labdarúgó NB II. 26. fordulójában.

Nem árt leszögezni, hogy a siófoki gárda rendkívül jól szerepel az idei kiírásban, kisebb fajta meglepetésként hathat Gál István Róbert tanítványai­nak rendkívül kiegyensúlyozott teljesítménye, melynek köszönhetően már harcban áll a feljutást jelentő helyekért is. Jelenleg a negyedik pozíciót foglalják el a somogyiak, akik számára a tavasz egy új fejezetet nyitott, hiszen idegenben a Gyirmótot, majd az ETO FC Győrt is meggyőző játékkal győzték le, s azóta két iksz is került be a zsákba, vagyis még nem szenvedtek vereséget az idén.

Más miatt is aggódhatnak Csákváron: olyan rutinos játékosok csatlakoztak a Balaton-parti gárdához, mint a 31 éves Nikházi Márk, aki korábban az MTK-ban, Dunaújvárosban, Diósgyőrben és Pakson is szerepelt az élvonalban – de rajta kívül a kék-sárgáknál folytatja Beliczky Gergő is. A támadó korábban játszott a Vasasban, a Ferencvárosban, Pápán, a Gyir­mótban, az ETO-ban.

Míg tehát az ellenfél erősödött a tél folyamán, addig az Aqvital FC Csákvár egyelőre a bajnoki esélyekhez dukáló formát keresi de a tavasz folyamán még nem sikerült nyernie Baracskaiéknak, a megszerezhető 9 pontból mindössze kettőt tudtak begyűjteni a sárgák, valahogy ezt a pocsék sorozatot kellene most megtörni a Siófok ellen, akikkel szemben egyéb iránt pozitív a csapat mérlege.

Ősszel 2-1-re diadalmaskodtak a Fejér megyeiek, akkor Daru Bence döntötte el a három pont sorsát a két góljával, míg tavaly és tavalyelőtt, illetve a 2016–17-es szezonban is sikerült 4-4 pontot szerezniük a hazaiaktól.

Utoljára 2015 novemberében maradt pont nélkül (3-1) a Csákvár a Siófoki Városi Stadionban – 6 győzelem mellett 4 döntetlen, és mindössze egy vereség a mérleg.

Ezt mondhatnánk jó előjelnek, hogy fekszik a Csákvárnak a pontvadászat negyedik helyén álló Siófok játéka Visinka Ede tanítványainak, azonban most talán minden eddiginél fontosabb lenne visszatalálni a nyerő formához – vasárnap 14.30-kor tehát minden kiderül majd.