Egyre több lehetőséghez jut

Az Alba Fehérvár 18 éves, válogatott kerettag bedobója, Lukács Norbert sok bizalmat kapott és élt is vele.

Fiatal kora ellenére biztos pont a csapatban.

– A nemrég zárult szezonomat felemásként értékelném, voltak sikeres pillanataim, jó meccseim, de nem vagyok teljesen elégedett magammal, többet is hozzá tudok adni a csapat játékához. Viszont annak örültem, hogy játéklehetőséget kaptam szinte minden meccsen, átlagban 10-12 percet töltöttem a pályán. Az első három bajnokin nem jutottam szóhoz, viszont utána mindig játszottam, ha egészséges voltam. A legjobb teljesítményt a DEAC elleni hazai találkozón nyújtottam, ahol a padról beszállva 9 pontot dobtam. Egy kosaras nyilván a lehető legtöbb időt a pályán szeretné tölteni, de az edző nem adhat mindegyik játékosának 40 percet. Természetesen örülök a kapott perceknek, de a következő szezonban az a célom, hogy még többet a parketten legyek.

A szezon hirtelen ért véget, az Alba 6. helyen állt. Mit gondol, a folytatásban feljebb léptek volna?

– Csapatszinten az volt a cél, hogy a legvégén négybe kerüljünk, szerettük volna győztes együttesként megvívni a mecscseinket. Azt vártam a szezon kezdetén a csapattól, hogy jól együttműködünk, elosztjuk a szerepeket, jól funkcionálunk támadásban és védekezésben. Összetartó, egységes társaság voltunk a pályán és azon kívül is, örülök, hogy tagja lehettem.

Említette a támadást és a védekezést. Főleg utóbbi nem ment.

– Az eredményességben a legfőbb gondot az jelentette, hogy nem voltunk kiegyensúlyozottak, hiszen megvertük a harmadik helyezettet, ugyanakkor kikaptunk a 11. pozícióban elhelyezkedőtől. A következő idényben ezen mindenképpen változtatnunk kell, stabilabbnak kell lennünk. Úgy gondolom, reális, hogy végig a 4.-5.-6. hely környékén mozogtunk, volt az esélyünk az első ötbe, azaz a felsőházba kerülésre, ami garantálta volna a rájátszást. A záráskor elfoglalt 6. helyezésünk a szezon alapján megfelel az erőviszonyoknak.

Két hete, a Körmend elleni, zárt kapus meccs után gondolta, hogy pár nappal később lefújják a szezont?

– Rossz hangulatú meccs volt, nézők nélkül, de akkor még nem gondoltam, hogy ezzel vége a pontvadászatnak. Szerintem a többiek is bíztak a folytatásban. Akkor még nem tudtam, miként alakul a bajnokság, sajnáltam a vereséget. Azóta pedig különösen, ugyanis jó lett volna győztes meccsel lezárni a szezont. Aztán két nappal később nem utaztunk el Debrecenbe, majd bejelentették, hogy minden megáll. De most a legkevésbé fontos dolog az, hogy a sport szünetel, a lényeg, hogy mindenki vigyázzon ebben az időszakban, óvja magát és a környezetében élőket, tartsa be az utasításokat és maradjon egészséges.

A csapat nem edz közösen, a játékosok egyéni edzésterv alapján készülnek. Mivel tölti napjait?

– Természetesen edzek most is, szerencsémre nagy házunk van, ki tudom használni a kertet, de nyilván korlátozottak a lehetőségeim. Labdát nem tudok annyit pattogtatni, amennyit szeretnék, de fizikailag tudok fejlődni, ez az időszak erre tökéletes. Úgy tűnik, hosszú nyár elé nézünk. Az utánpótlás Eb-n részt vennék a korosztályos csapatban, de ennek a viadalnak a megrendezése is kérdéses.