Egyre messzebb a felsőháztól a Dunaferr DUE Dutrade FC

A futsal NB I. alapszakaszának 16. fordulójában elvileg nem okozhatott volna gondot a Dunaferr DUE Dutrade FC számára a Futsal Veszprém legyőzése, ám a hétfőn késő este véget ért találkozón a vendégek esélyt sem adtak, így piros-fehérek rendkívül nehéz helyzetben vannak, egyre jobban távolodnak az áhított felsőházi folytatástól.

Dunaferr DUE Dutrade FC–Futsal Veszprém 0-3 (0-0)

Vezette: Zimonyi-Szabó P.-Hartung

Dunaferr: Rigó – Fridrich, Szeghy, Faragó, Pál P. Csere: Németh P., Dorogi, Klacsák, Sáhó, Sáhó, Csányi, Németh L., Horváth B. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Futsal Veszprém: Klcsó – Tatai, Gyurcsányi, Boromisza, Bognár P. Csere: Miklós, Tar, Komáromi, Varga Á., Bencsik Á., Spandler M., Bencsik R. Vezetőedző: Frank Tamás.

Gól: Boromisza, Miklós, Tatai.

Nem várt sétagalopp a sereghajtó Veszprém ellen, mivel az idei szezonban egyszer már legyőzték a házigazdákat. Az első húsz percben támadásban nem nagyon ment a Dunaferrnek, mert a vendégek is biztosan őrizték kapujukat. Ha el is jutott egy-egy helyzetig az újvárosi gárda, akkor az utolsó passzokba, vagy éppen a befejezésbe csúszott hiba. Majd a 31. percben egy vitatható szabálytalanság után Szeghy Szabolcs fejbe dobta a labdával Komáromi Pétert, ezért piros lappal bűnhődött, így emberelőnybe kerültek a vendégek. A létszámfölénnyel élt is a kék-fehér csapat, mert egy kapu előtti kavarodás végén Boromisza Dániel hét méterről nem hibázott, 0-1. Az utolsó két percben kapus helyett plusz mezőnyjátékossal támadott a Dunaferr, de két eladott labda után előbb Miklós Tamás, majd Tatai József vette be az üresen hagyott kaput, 0-3.