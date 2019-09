Egyre jobban összeérik a fehérvári csapat

A héten második hazai felkészülési mérkőzését játszotta az Alba Fehérvár, a kék-fehérek ezúttal a DEAC csapatát győzték le.

Örömre adott okot, hogy ismét együtt végezték a bemelegítést a társakkal – bár később nem játszottak – az eddig a maródiak listáján levő az újdonsült csapatkapitány, Luka Markovics, és Slaven Cupkovic.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Keller Ákos „ellopta a showt”. A fehérvári nevelésű center, aki napokkal ezelőtt tért haza, és szerződött a rivális Körmend csapatához, kilátogatott a Gáz utcába megnézni egykori csapatát. A kezdő sípszó előtt sokan szólították meg, és ennek csak a labda feldobása vetett véget.

Akárcsak a KTE ellen ezúttal is Markis McDuffie triplája indította el a meccset. Igaz Luis Costa pillanatok alatt fordított, és zsinórban dobott öt pontjával már a vendégeknél volt az előny. Majd éktelen rohanásba váltott mindkét együttes, ez azonban pontatlan passzokkal, és hibás dobásokkal párosult. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a hazai pontokra szinte azonnal válaszoltak a debreceniek, és a 7. percben először vezetéshez is jutottak Milos Boriszov dupláját követően (11-12). Aztán Lukács Norbert zsákolt egy nagyot, miután egyedül kapta a labdát a DEAC palánkja alatt, de ugyanúgy nagy ovációval fogadták Daishon Smith két hárompontosát is a szurkolók, mert ez egyben azt is jelentette, hogy először kovácsolt hatpontos előnyt az Alba (24-18).

A második tíz perc Tóth Ádám látványos horogdobásból elért kosarával indult, de az Alba pillanatok alatt tízre növelte vezetését – először a meccsen – D. Smith pontjainak köszönhetően (31-21). Intenzív játékot próbáltak játszani a fehérváriak, ez többé-kevésbé sikerült is, és a védekezésre sem lehetett panasz, bár Boriszovval azért meggyűlt a bajuk. Dacára ennek a folytatásban egyre jobban kinyílott az olló, és a félidő hajrájához közeledve 15 pont volt már a két csapat között (48-33). Nem hagyták azonban annyiban a vendégek, akik a rendkívül aktív Tóth Á. és Bognár Kristóf pontjaival próbálták tartani a lépést. Ez annyiban sikerült, hogy a nagyszünetre újfent tízen belülre tornászták fel magukat (54-48).

A pihenőt követően nagyobb sebességre váltottak a felek, az Albában Marko Ljubisic, míg a túloldalon Boriszov lőtte be magát, előbbi 15, utóbbi, pedig 16 pontnál járt a harmadik negyed elején. Próbált volna elszakadni ellenfelétől az Alba, ám a hajdúságiak szívósan tapadtak rájuk, de a 25. percben D. Smith triplája sokadszorra a találkozó során meghozta tízpontos különbséget (67-57).

A záró tíz percet 17 pontos hazai vezetés vezette be, ám a fehérváriak mintha elaludtak volna a nyitó percekben, a DEAC bajnoki tempót diktálva próbált faragni hátrányán, és fordítani. Ez csak részben jött össze, észhez tértek a kékek, és nem engedték kiénekelni a sajtot a szájukból.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–DEAC 102–94 (28-19, 26-29, 26-15, 22-31)

Alba Régia Sportcsarnok, 500 néző. V.: Benczur, Győrffy, Vida

Alba: Ljubicic 21/6, Guyton 16/12, Awogbemi 2, McDuffie 16/3, Molnár M 4. Csere: D. Smith 14/12, Lukács 9, Csorvási 6, Keller I. 13/9, Takács Martin 1. Vezetőedző: Jesus Ramirez.

DEAC: Luis Costa 13/6, Manigat 22/12, Boriszov 22/12, Bognár K. 2, Tóth Á. 12. Csere: Harrison 15/9, Somogyi 6, Polyák 2, Omenaka, Tóth B. Vezetőedző: Kovács Adrián.

Kipontozódott: Boriszov (39. perc)