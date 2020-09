Egymás között játszanak a kosarasok

Minden légiós hadra fogható az Alba Fehérvár férfi kosarasainál. Szerdán este egymás közötti játékra kerül sor.

Az első, zárt kapus edző­meccs­re szerdán este Veszprémben került volna sor, azonban a derbi elmarad, mert a második vonalban évek óta meghatározónak számító bakonyiak lemondták a találkozót. A Hoya-Pannon Egyetem szombaton a Körmend húsz éven aluli gárdájával vívott felkészülési összecsapást. Ezt követően derült ki, hogy a veszprémiek két játékosánál is pozitív eredményt hozott a koronavírusteszt, ezért az Egis Körmend U20-as csapatának tizenkét játékosa és három edzője kényszerből hatósági karanténba vonult, amelyet csak a szükséges tesztek elvégzése, valamint negatív eredmények esetén hagyhatnak el. Tehát fehérvári szempontból szerencse, hogy a szomszédos megye reprezentánsa nem az albásokkal kezdte az edzőmeccsek sorozatát.

A történtek után nyilvánvalóvá vált, hogy az albások szerdán délután nem utaznak a bakonyi fővárosba, a hírek szerint annak nincs akadálya, hogy a hét végén, az eredeti terveknek megfelelően, hazai környezetben megmérkőzzenek a kaposváriakkal. Bár a királynék városába nem utaznak, Forray Gábor tanítványai így sem unatkoznak szerdán, egymás közötti edzőmeccsre kerül sor, a szakvezető folyamatosan cserélgeti majd a parketten levőket, több támadási és védekezési variációt kipróbálnak.

– Az a fontos, hogy a ritmus megmaradjon, az edzések monotonitását megtörjük, végre meccsszituációkat is gyakoroljunk. Nyilván lesz olyan felállás is, amelyben az általam elképzelt kezdő ötös lesz egyszerre pályán, amúgy kevert csapatok találkoznak majd – közölte a szakvezető. – A srácok jól dolgoznak, mindenki odateszi magát, az külön öröm, hogy mind a négy légiósunk megérkezett, Stacy Davis múlt csütörtökön edzett először, Frank Turner pedig szombaton. Mindketten jelen voltak a péntek délutáni szezonnyitón a Bregyó közben, jó hangulatú esemény volt. Sok szurkolónk eljött, ami örömteli, azt mutatja, fontos nekik a csapat, a drukkereket érdeklik az új igazolások, csapat körüli történések. Kötetlen beszélgetést folytattak velem és a játékosokkal. A legtöbben azt kérdezték, miként viselem majd a nyomást. Ugyanis itt más lesz a tét, mint volt korábbi munkahelyemen, Kecskeméten. Fehérváron az a közönség elvárása, hogy minden meccset meg kell nyerni. Azt mondtam, az a dolgom, hogy bírjam a feszültséget, ugyanis bajnokcsapat edzője szeretnék lenni. Ha nem is azonnal, de minél előbb.

Az amerikai légiós, Ron Curry is letöltötte a szükséges időszakot karanténben, kedden délelőtt már a Gáz utcában tréningezett, az utolsóként érkező Esa Ahmad pedig szerdán gyakorolhat új társaival. A mononukleózison átesett Lukács Norbert egyelőre könnyített edzéseket végez egyénileg, a csapat munkájába később kapcsolódhat be. A korábban szintén válogatottkeret-tag Takács Milán sokáig a térdét fájlalta, emiatt később csatlakozott a fiúkhoz, immár őt sem hátráltatja semmi. A kezelések pénteken véget értek, zöld utat kapott az orvosoktól.

– Jó hangulatúak az edzések, mindenki motivált. Vojvoda Dávid remek formában van, miként csapatkapitányunk, Markovics Luka is, aki rendkívül motivált. Fontos, hogy négy légiósunk megjött, főleg az utolsóként landoló Esa Ahmad kapcsán akadt feladata a klub munkatársainak. Amerikai játékosaink akklimatizálódása zajlik, szerdától teljes értékű edzésmunkát végezhetünk. Jó szellemű sportolók, meggyőződésem, mindannyian igazolják, jó döntés volt a leigazolásuk.