Egylabdás meccset veszített el az Oroszlány ellen az Alba Fehérvár kosárcsapata

A férfi kosárlabda NB I. 5. fordulójában elmaradt mérkőzést pótolta az Alba Fehérvár csapata az OSE Lions vendégeként. Az Alba három nap alatt vívott második meccsén a hazaiak bírták jobban a végét.

Az Albánál nagy kérdés volt, hogy a maródiak, és betegek közül ki térhet vissza, hiszen Vojvoda Dávid, Csorvási Milán, valamint Luka Markovics trió hiányát hosszabb távon megérzik a kék-fehérek, bár Zalában nélkülük is átvészelték a nehezebb időszakokat. Mindenesetre egyikük sem volt ott a pályán, így hétfőivel megegyező keret lépett a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok parkettjára.

– Győzni szeretnénk mindenképp. Mindkét csapat rövid időn belül játssza második mérkőzését. Mi próbáltunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a regenerálódásra, reméljük ez a legjobban sikerült, taktikailag maximális szinten felkészültünk. Egy szoros meccset várok, ahol természetesen fehérvári győzelemre számítok – mondta a találkozót megelőzően Forray Gábor, az Alba Fehérvár vezetőedzője.

Ezúttal is, akárcsak a ZTE ellen, Esa Ahmad triplája vezette be a találkozót, majd ugyanő duplát érőn is betalált. Erre ugyan válaszolt Adrio Bailey, de Stacy Davis támadó lepattanója után tovább nőtt a fehérvári előny (3-7). Közben Frank Turner is belekezdett a pontgyártásba, neki, illetve Ahmadnak köszönhetően pillanatok alatt kilencpontos fórt kovácsolt az Alba. Próbáltak a házigazdák a nyomukban maradni, de ez csak hellyel-közel sikerült. A negyed hajrájában a hazaik technikai hibái borzolták Sebastjan Krasovec idegeit, igaz Ron Curry kihagyott triplája miatt pedig Forray idegeskedhetett a másik kispadnál. Aztán a 8. percben Turner duplája után vezetett először a Fehérvár tíz ponttal (12-22). Az OSE-ban Illés Máté becserélése jótékonyan hatott, az irányító hirtelenjében egy hármassal, egy szerzett labdával és egy kiharcolt faulttal jelentkezett be. Forray folyamatosan forgatta csapatát, az albások pedig néhány eladott labda után ötpontos előnnyel fejezték be a játékrészt.

A második tíz perc már szinte menetrendszerűen Ahmad pontjaival indult, melyre Illés válaszul beszórt egy triplát. Tapadt ellenfelére a vendéglátó együttes, és a 13. percben két pontra meg is közelítette Dwayne Morgan duplájával (26-28). Ezen a szorításon Davis sikeres hármasa enyhített némileg, majd Ahmad célt tévesztő büntetői, és Davis mellé dobott triplája izgatta az Alba edzői stábját. A nagyszünet felé haladva Lukács Norbert kinti dobása, és Godwin Omenaka zsákolása ült, de ezzel még mindig tízen belül voltak a fehérváriak, ám a nyolcpontos előnyük a pihenő előtt négypontosra olvadt Bradley Hayes kosara után (38-42).

Jobban kezdte az OSE a második félidőt, nemcsak ledolgozta minimális hátrányát, hanem Cedric Anderson révén a vezetést is megszerezte a 22. percben (44-42). Ezt követően még nagyobb sebességbe kapcsoltak, és amíg az Alba kihagyta lehetőségeit, nemcsak megőrizte, hanem állandósította előnyét Sebastjan Krasovec csapata. Majd Omenaka összeszedte negyedik személyi hibáját, ráadásul Remy Abell hármasa is bepottyant, így futott továbbra is az eredmény után a kék-fehér alakulat. A játékrész vége felé lett volna sansz az egyenlítésre is, de hiányzott a koncentráció, bár Curry, és Turner felhozták csapatukat egy pontnyi különbségre a záró tíz percet megelőzően (60-59).

Ahmad mindkét büntetőjét bedobta a negyed nyitányaként, így hosszabb idő után újfent az Alba neve mellett állt a magasabb szám az eredményjelzőn. Sőt, Davis a lehető legjobbkor beszórt egy triplát és egy duplát, ezzel a 33. percre lélegzethez juttatva csapatát (62-68). Más lapra tartozik, hogy még korántsem lehetett teljes az örömük, mert Illés és Hayes tettek arról, hogy megint szorossá váljon a küzdelem, és Hayes egalizálni is tudott (71-71). Izgalmas végjáték elé néztünk, felváltva estek a kosarak, és négy perccel a lefújás előtt az OSE volt, ha két egységgel is, de nyerő pozícióban. Curry jól irányzott hárompontosa oldotta a feszültséget, de Ahmad faultja igen rosszkor jött, mert ezt Abell büntette, mindkét dobását értékesítve. Curryn volt a világ szeme, az amerikai egymás után kétszer dobott pontosan, és egy büntetője is jó volt, így az utolsó perc előtt kétpontos Alba-vezetést jegyezhettünk (81-83). Ezt követően Bailey mentette ikszre a pirosakat, Abell négy büntetőt süllyesztett a kosárba. Bár Curry próbálta visszahozni a reményt, de késő volt, és Alba már nem tudott újítani.