Egykori kapitányuk előtt tisztelegtek a soponyaiak

Vasárnap újra felhangzott a sípszó a soponyai Gr. Zichy János Általános Iskola tornatermének falai között a XI. Baki István-emléktornán, ahol a megyei kézilabda-bajnokság négy női felnőttcsapata mérte össze erejét.

10 éve már annak, hogy egykori edzőjük, Baki István az égi válogatottat erősíti. Pályafutását játékosként a MÁV Előrénél kezdte, aztán jött a Szondi, Hódmezővásárhely, később Veszprém (ahol a keret tagja volt, amikor megnyerték az első bajnokságot), Dunaújváros, Várpalota és végül újra a Szondi. Edzőként pedig a MÁV-nál, Sárszentmihályon és Soponyán tevékenykedett. Nemcsak felnőttekkel, de gyerekekkel is foglalkozott. A hétvége utolsó napján az ő emléke előtt tisztelegtek az összegyűltek. Szolga Péterné Eszter, az egyesület ügyintézője és játékosa számolt be lapunknak az eseményről:

– A Rácalmás SE, a Bicskei TC, a Móri KSE és a Soponyai SE kézis lányai szép számban megjelentek a tornán, annak ellenére, hogy igazi strandidővel zárult az utolsó augusztusi hétvége. A vendégek között ott volt Csőregi László, a Fejér Megyei Kézilabda-szövetség versenyigazgatója és Boka József, a Soponyai Sportegyesület elnöke is. Rajtuk kívül tiszteletét tette a Baki család, amely minden évben ellátogat az eseményre, hisz jó kapcsolatot ápol a csapattal. A meccsek körmérkőzéses rendszerben kerültek megrendezésre, és szerencsére sérülés nélkül zajlottak. A díjakat Bakiné Hodovánszky Erika és Csőregi László versenyigazgató adta át: minden csapat és a különdíjasok is oklevelet kaptak, ezenkívül a dobogósok és a különdíjasok kupákat és érmeket is hazavihettek. Az első helyen veretlenül a Soponyai SE csapata végzett, őket követte, Rác­almás SE, azután Móri KSC, végül a Bicske TC csapata. A gólkirálynő Szabó Gréta (Rác­almás SE) és Farkas Andrea (Soponyai SE) lett 14-14 góllal. A legtechnikásabb játékos Besszer Diána, a Móri KSC játékosa lett. A torna legjobb kapusa díját pedig dr. Huszár Klára (Soponyai SE) vihette haza, aki több mint egyéves kihagyás után állt újra kapuba.

A Soponyai SE reméli, hogy jövőre is megrendezheti ezt a színvonalas tornát, hogy ismét méltó emléket állíthassanak Baki Istvánnak, aki biztosan most is mosolyog a bajusza alatt, hisz boldog, hogy Soponyán létezik még felnőttkézilabda, a helybéli és környező településekről érkező játékosok még mindig nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és kitartással űzik ezt a csodálatos sportot!