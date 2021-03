Egykori gólkirályok egymás ellen

Másfél éve nyert utoljára a Mol Fehérvár FC a Paksi FC ellen. Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 24. fordulójában eljött az ideje egy újabb sorozat lezárásának.

Úgy tűnik, a Mol Fehérvár FC búcsút intett a január végén indított rossz szériájának. Márton Gábor távozása után, a megbízott edző, Szalai Tamás első dirigálása mellett még kikapott a Vidi a DVTK-tól, majd a Ferencváros kupából való búcsúztatása után Zala­egerszegen végre bajnokit nyert. Vagyis talán magára talált a piros-kék egylet, mely most vélhetőleg komolyabb erőfelmérő előtt áll, mint legutóbb, a több sebből vérző ZTE-vel szemben.

A Paksi FC együttesével eddig 35 alkalommal csapott össze a Vidi, s meggyőző a fehérvári fölény. 19 Vidi-siker és 9 döntetlen mellett a tolnaiak csupán hétszer nyertek. De! Az utóbbi négy összecsapáson egyszer sem nyert a Fehérvár, kétszer végeztek döntetlenre, s két alkalommal kerekedett felül a Paks. Legutóbb Ádám Martin 89. percben szerzett góljával zsebelte be a pontokat az atomvárosi egylet. S ezek a pontok most is nagyon hiányoznak az utoljára 2019 augusztusában diadalmaskodó Vidinek. Itt az ideje tehát a törlesztésnek.

A téli átigazolási időszakban egyébként két játékos, Csősz Richárd és Kővári Róbert távozott Paksról, s három labdarúgó költözött Tolnába. Vági András szabadon igazolható labdarúgóként írta alá szerződését télen a Paksi FC-vel, míg Tamás Olivér éppen a Viditől került kölcsönbe, valamint a ­székesfehérvári nevelésű Szabó Bálint tért vissza Paksra az NB II-es Kaposvártól. Érthetően nem ők a gólfelelősök Pakson. Hahn János nem csupán a házi, de a liga góllövőlistáját is vezeti 13 találattal, de Ádám is betalált hétszer, a vezetőedző, Bognár György fia, Bognár István pedig már hatszor volt eredményes. Egy korábbi gólkirály is pillére a paksiaknak, Böde Dániel azonban mostanában inkább a védelemben fellelhető. Így ha ő, valamint a Mol Fehérvár FC csapatkapitánya, Nikolics Nemanja is pályán lesz, két korábbi mesterlövész csatázhat egymással szerdán 20 órától a Mol Aréna Sóstó játékterén. Persze, továbbra is zárt kapuk mögött…