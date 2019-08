Egykori élvonalbeli védő a Polgárdi élén

Új alapokra helyezték a labdarúgást a városban, a megyei harmad­osztályban induló együttes élére a Veszprémben és Siófokon is megforduló Perger Andrást nevezték ki.

Legsötétebb korszakát élte meg a polgárdi labdarúgás, miután a megyei első osztályban szereplő felnőttcsapat alighogy elkezdte a 2018/19-es kiírást, gyakorlatilag azonnal be is fejezte azt. Egyszerűen elfogytak. A nyár folyamán 17-en hagyták el a klubot, így a Magyar Kupa 1. fordulójában már ki sem tudtak állni. Egy másik sorozatban, a Fejér Megyei Kupában mindössze hét játékossal utaztak el Pusztavámra, majd megkezdődött a pontvadászat, de Baracson hiába várták őket. Három bajnokira így is sikerült hadra fogható futballistákat találni, bár az eredmények láttán hamar megbánták a vezetők, hogy egyáltalán belekezdtek.

2019 nyarán újabb fejlemények jöttek a jövőre 100. évfordulóját ünneplő Polgárdi VSE háza tájáról, miszerint az egyesület a legalsóbb osztályban, a megye háromban indítja a felnőtteket. A gárda élére olyan edzőt kerestek, aki már megfordult a településen. Perger András, az egykori veszprémi és siófoki védő személyében találtak is ilyen trénert.

– A nosztalgia és a kihívás vezérelt, amikor elvállaltam a vezetőedzői pozíciót Polgárdin – kezdte Perger, aki Balogh Zoltán irányítása alatt már megfordult a kék-fehéreknél. – De nemcsak az oldalvonalon túl, hanem a pályán is szeretném segíteni a srácokat, hiszen 51 éves létemre továbbra is aktívan focizok. Szerencsére több helyi kötődésű játékost is meg tudtunk győzni erről a projektről. Egy ilyen hagyományokkal rendelkező klubnál nem lehet más a cél, mint megnyerni a bajnokságot, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a nulláról kellett kezdeni mindent. Sokat jelent a tapasztalat, hiszen nálunk inkább az idősebbek kaptak ezen az alkalmon. Olyan rutinos rókák vállalták a felkérést, mint Bogó Csaba, Borbás László, Horváth Tamás, Szabadi Csaba, Bakó Csaba vagy Csizmadia Szabolcs, de Néma Krisztián és Takács Tibor se ma kezdte. A jövő persze a fiataloké, hosszú távon őket szeretnénk megtartani. Elsőként ki kell alakítani egy erős magot, amiben segítségemre Őrsi Péter másodedző lesz.