Egyhetes tábor a csarnokban

Az Alba FKC ismét megrendezte egyhetes táborát a Köfém Sportcsarnokban, a Verseci úton.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően június derekán, az iskolai tanév zárását követően ezúttal is pattogott a labda a Verseci úti létesítményben, a klub utánpótlás­edzői tartottak foglalkozásokat a nebulóknak. Az egyhetes, napközis táborba 7–13 éves lányok jelentkeztek, ezúttal 80 diák vett részt a foglalkozásokon. Nagyrészt a klub sportolói, de akadtak újak is, döntően Fejér megyéből, több településről, de jöttek gyerekek más megyéből is. Több tréner koordinálásával zajlott a tábor, kisebb csoportban dolgoztak, vetésforgóban. Naponta kétszer kézilabdás foglalkozások zajlottak – érthetően ezen volt a hangsúly –, de rajzoltak is, mesét néztek, gyöngyöt fűztek a táborozók. Strandoltak, valamint egy bűvész is elkápráztatta a gyerekeket, továbbá moziban is jártak, a szomszédos Köfém Művelődési Házban került sor a vetítésre.

Közben zajlik az élet a felnőtt együttesnél is, amely július 19-én kezdi meg a felkészülést. A csapatot tavaly szeptembertől májusig irányító fiatal szakvezető, Józsa Krisztián – június 25-én ünnepelte 34. születésnapját – a folytatásban utánpótlás-szakágvezetőként dolgozik, ugyan­is az eddigi ezt a pozíciót ellátó Kerékgyártó Zsolt a Kisalföldön, Győrben folytatja a zöld-fehérek akadémiáján a 15 éven aluli gárda vezetőedzőjeként. Józsa veszi át a helyét Fehérváron, valamint másodedzőként dolgozik az új, minden bizonnyal külföldi vezetőedző mellett a felnőtteknél.

A klub a hírek szerint rövidesen bejelenti, ki irányítja a hölgykoszorút a 2021-22-es idényben. Ami már biztos, Szabó-Májer Krisztina Budaörsön, az élvonalba két év után frissen visszajutó újoncnál folytatja, a pályáját. A Verseci úton kislányként kezdő jobbszélső közel húsz év után távozik a Pest megyei együtteshez.

A K&H Női Kézilabda Liga első fordulóját szeptember 12-én rendezik, a bajnokságban ezúttal is 14 csapat vesz részt. A versenyrendszer változatlan, körmérkőzéses rendszerben, oda-vissza játszanak a csapatok, összesen 26 fordulót, így alakul ki a végeredmény.