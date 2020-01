Egygólos vereséget szenvedett a PAFC

Félidőben kettővel is vezetett a horvát csapat, amely végül meg is tartotta előnyét a találkozó végéig. 2-1-re nyert az Eszék. Érdekesség, hogy a horvát csapat kezdőjében ott volt Kleinheisler László is.

Nem panaszkodhattak a játékosok az időjárásra, hiszen verőfényes kora délutáni napsütésben játszhatta második spanyolországi barátságos mérkőzését is a Puskás Akadémia – a barátságos szó most valóban szó szerint értendő, hiszen az ellenfél a felcsútiak horvát testvércsapata, az NK Osijek volt. Sokat nem tétlenkedtek a felek, így a mérkőzés első helyzete a tavaly kinevezett Ivica Kulesevic által irányított piros mezesek előtt adódott – hiába került Mirko Maric helyzetbe a balösszekötő helyén, a hosszú alsó sarok mellé lőtt. Nem telt el negyed óra sem, s jött az első gól, aminek nem a mieink örülhettek. A 14. percben Antonio Mance kezdett egyszemélyes hadseregként támadni, majd befelé cselezett a tizenhatos jobb sarkától, s ő már nem hibázott, kilőtte a hosszú sarkot, 1-0. Ezekiel Henty kezdőként lépett pályára, ám sok lehetőséget nem kapott, a félidő közepén Sós Bence váltotta őt, s ha már beállt, mindjárt helyzetbe is került – hiába célzott pontosan, a léc alá tartó lövését látványos vetődéssel szedte ki az eszéki hálóőr, Ivusic.

S ahogy az lenni szokott, a büntetés sem maradt el – Maric ellen a tizenhatoson belül Radics Márton szabálytalankodott, s ezt egy jól elvégzett büntetővel torolta meg az érintett a 33. percben, 2-0. A magyar gólra továbbra is várni kellett, hiszen előbb Gyurcsó Ádám került ziccerbe (Ivusic védett), majd ugyanő végezhetett el szabadrúgást a bal oldalon – éles szögből rászúrt labdájánál ismét jó helyen állt a horvát kapus. Ez­után Hegedüs Lajosnak kellett bravúrt bemutatnia, aki Eros Grezda estében leadott lövését hárította lábbal. Ekkor mentek el pihenni a csapatok. A második játékrészt már a Puskás Akadémia kezdte jobban – Golgol Mebrahtu 14 méterről leadott lövése kevéssel elkerülte a jobb alsó sarkot. Az 50. percnél jártunk, amikor feliratkoztak a képzeletbeli eredményjelzőre a kék-sárgák is: Yoell van Nieff bal oldali beadását Gyurcsó közvetlen közelről, talppal tolta be a horvát kapuba, 2-1. Kapust cserélt az ellenfél, Gyurcsó pedig szívesen felavatta volna őt is, ám végül nem tudott túljárni Marko Malenica eszén. Az utolsó 15 perc inkább az eszékiekről szólt ismét – előbb a felső lécet találták el szabadrúgásból, majd Jerry Mbakogu fejelhetett egy kontrájuk végén ziccerből, ám Tóth Balázs a helyén volt, s hatalmas védéssel kitornászta a labdát, a gólvonalról pedig sikerült felszabadítani. Tíz perccel a vége előtt Van Nieff végezhetett el szabadrúgást, ám lefelé csapódó lövése a felső léc fölé ment, majd Komáromi György is helyzetbe került, gólt viszont ő sem tudott szerezni, így maradt a 2-1. JEGYZŐKÖNYV NK Osijek–Puskás Akadémia FC 2-1 (2-0) Nemzetközi barátságos mérkőzés, Sotogrande. Osijek: Ivusic – Sutalo, Skoric, Majstorovic – Sorsa, Grezda, Kleinheisler, Jugovic, Bockaj – Maric, Mance. Csereként pályára lépett: Malenica (kapus), Kamenar, Igor, Loncar, Todoroski, Magdic, Ndokcyt, Spoljaric, Mbakogu, Marin, Talys. Vezetőedző: Ivica Kulesevic PAFC: Hegedüs – Radics, Meissner, Van Nieff, Szolnoki – Magyar Zs., Favorov, Plsek – Henty, Vanecek, Gyurcsó. Csereként pályára lépett: Tóth B. (kapus), Sós B., Golgol, Knezevic, Tamás N., Komáromi. Vezetőedző: Hornyák Zsolt. Gól: Mance (14.), Maric (33.), ill. Gyurcsó (50.)