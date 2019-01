Egyetlen gól döntött : folytatódik az Acélbikák rossz sorozata

A jégkorong Erste Liga középszakaszában rögtön az első fordulóban összefutott a két Fejér megyei csapat, amely találkozó végén a Titánok örülhettek végül.

Brock Beukeboom rögtön az első percben bemutatott hatalmas ütközése egyúttal azt is megmutatta: keményen meg kell majd küzdeniük idei második, Titánok elleni győzelmükért a Székesfehérvárra érkező Acélbikáknak. Az első harmad ennek a szellemében zajlott, a pörgős játék mellett főleg a hazaiak tudtak komolyabb helyzeteket kidolgozni, bár a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Így volt ez Imre Patrik és Mazzag Dániel lövéseinél is, bár utóbbinál Zakharchenko védésére is szükség volt, hogy egyenlő maradjon az állás. Egy kapu előtti kavarodásnál a Mihály, Bennett, Lewis hármasból végül Mihály Ákos ütőjéről csorgott be a korong a kapuba, azonban a játékvezető hosszas videóbírózást követően érvénytelenítette a találatot. Öt perccel a harmad vége előtt Borbás Gergely szerzett korongot, amit egyedül vihetett Gyenes ellen, a fehérváriak hálóőre azonban hárította a ziccert. A játékrész legvégén Mihály Ákos lövése csorgott el a gólvonal közelébe, Zakharchenko viszont az utolsó pillanatban utánakapott a korongnak, és visszahúzta a kapu torkából.

A gól nélküli első harmad után a második is lendületesen kezdődött, Titánok-helyzet után Saluga Martin révén az Acélbikák veszélyeztettek, mindez csupán egy perc leforgása alatt. Ahogy az első húsz percben inkább a hazaiak domináltak, úgy a másodikban inkább újvárosi ütőkön pattogott a korong, Gyenesnek is többször kellett a játékba avatkoznia, mint túloldali kollégájának. A harmad közepénél Kiss Rolandot látták szabálytalannak a játékvezetők, akinek két perces büntetése során teljesen beszorultak a Titánok – gólt viszont nem tudtak lőni a vendégek, hála a fehérváriak önfeláldozó védekezésének. Császár és Mazzag megiramodása után láthatott ismét komolyabb hazai helyzetet a publikum, de gól ebből a lehetőségből sem született. Az nagyon látszott a vendégeken, hogy pontot szeretnének tenni az elmúlt időszak rossz sorozatára, ám az idő múlásával egyre inkább görcsösnek tűnt kezdeti lelkesedésük.

0-0, az első perchez hasonlóan az utolsó játékrész elején is ezt mutatta az eredményjelző, és ez a nagy igyekezet ellenére az első öt percben sem változott. Hat perc után viszont már igen, Mark Bennett lövése talált utat a bal felsőbe, megszerezve a vezetést a Titánoknak, 1-0. A gól feltüzelte a hazaiakat, Bennett következő próbálkozása a kapuvasat kapta telibe. Nagyon megnyomta a mérkőzés végét az Újváros, egyenlő létszámnál is fel tudtak állni a Titánok kapuja előtt. Az egyenlítés viszont nem jött össze számukra, így a Fehérvár győzelemmel, míg a Dunaújváros vereséggel indította a középszakaszt.

A Titánok pénteken Bécsben, míg az Acélbikák szintén aznap a Gyergyó otthonában lépnek jégre legközelebb.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvári Titánok–Dunaújvárosi Acélbikák 1–0 (0-0, 0-0, 1-0)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 245 néző. V: Varjú, Pálkövi, Váczi, Kis-Király

Titánok: Gyenes – Beukeboom, Kiss R., Kiss P., Lewis, Mihály Á. – Reiter A., Szabó B., Bennett 1, Balogh B., Szita D. – Láday, Imre P., Császár, Péter A., Mazzag – Sándor F., Vas M., Almási, Hamvai, Kovács A. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Acélbikák: Zakharchenko – Franssila, Léránt, Azari, Németh P., Uski – Erdélyi, Jabornik, Borbás, Iossafov, Saluga – Hüffner, Lencsés, Dubek, Nagy M., Török V. – Hruby, Szabó D., Liarakos, Pinczés O. Vezetőedző: Corey Bricknell.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Kapura lövések: 25–40