Egyéni csúccsal állt helyt Mohai Regina

Egyedüli fehérvári atlétaként versenyzett az U20-as Európa-bajnokságon Mohai Regina, aki a 400 méteres gátfutásban a kontinens tizedik legjobbjaként térhet haza.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

Vasárnap már nem volt teendője az ARAK atlétájának, Mohai Reginának Észtország fővárosában, mert végül nem futhatott a 400 méteres gátfutás döntőjében. De nem kellett szomorkodnia a 18 éves futónak, hiszen az U20-as Eb tizedik helyén zárt. Így kellemes sétát tehetett a Balti-tenger partján, ismerkedhetett Tallin látványosságaival, s közben elemezhette produkcióját. Amiről ugyan tudja, hogy nem volt a legtökéletesebb, de igen biztató eredmény.

Az előfutamban 59,11 másodperces új egyéni csúccsal robbantott. Az első előfutamban a 4-es pályán futott, s a portugál Lavreshina, a lengyel Kaczmarek és a norvég Rooth mögött negyedikként ért célba. A négy futamot összesítve hatodikként jutott az elődöntőbe. Ott az első futamban 59,40-et repesztett, amivel végül a 10. pozícióban zárta az Európa-bajnokságot.

A norvég Andrea Rooth lett az Európa-bajnok 57,16 másodperccel, a svéd Moa Granat ért célba másodikként, a bronzérem a dán Martha Rasmussen-é lett. Mohai az 59,11-es egyéni legjobbjával a döntőben az ötödik lett volna.

– Az Európa-bajnokság előtt a ranglista kilencedik helyén álltam, s a tizedik lettem. De nem vagyok csalódott, mert igen jó időt kellett volna futni a döntőhöz, újabb egyéni csúcsot kellett volna produkálnom a fináléhoz – mesélt a versenyről a Tallinból csak kedden hazarepülő Mohai Regina. – A második futásra már nem jött össze a javítás. Az első futam elég jól sikerült, úgy futottam egyéni rekordot, hogy benne is hagytam egy picit, tartalékoltam az elődöntőre. Meg is lepődtem, s örültem, hogy jó formában vagyok. A második napon azonban már fáradtnak éreztem magam. Szokatlan volt számomra a tallini pálya. Nem rekortán, hanem mondo-borítású volt, ami teljesen más, mint az itthoniak. Keményebb, simább, gyorsabb, de nagyobbat is üt, s ez is kivett belőlem sokat. Sokkal jobban is lehetett volna teljesíteni, de nem vártam el magamtól, hogy mindenképp döntőbe kerüljek. Sok van még bennem, mert egy csomó gátat elrontottam, nem is jött ki a lépésszám igazán. Akik fináléba kerültek, mindannyian egyéni legjobbjukat futották, vagyis nem is lehetett igazán feltérképezni előre, hogy ki, mire lehet képes.

Regi élvezte az Európa-bajnokság minden pillanatát, mint mondja, jó hangulatban zajlott a viadal, s büszke, hogy képviselhette a hazáját. Ráadásul az ARAK-ból csakis ő volt ott az Eb-n, edzője, Varga Tamás sem kísérhette el. De nem maradt tréner nélkül, mert az U20-as válogatott csapatvezetője, Kovács Gábor segítette az edzéseken és a futamok között is.

Mohai Regina reméli, hogy az Eb-vel nem ért véget feladatai sora 2021-ben. Augusztusban Kenyában rendezik az U20-as világbajnokságot, ahol ugyancsak indulhatna, azonban még kérdés, hogy a magyar csapat elutazik-e Afrikába.