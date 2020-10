Egyelőre kérdéses mikor léphet újra jégre a Hydro Fehérvár AV 19

Csütörtök délután jelentette be a Hydro Fehérvár AV 19, hogy a tesztelések újabb koronavírus-fertőzöttekre derítettek fényt a csapatban, ezért elmaradt a csapat osztrák túrája. A helyzet az ICE Hockey League többi együttesénél is kedvezőtlen, ezért néhány meccs kivételével minden hétvégi összecsapást elhalasztottak.

Eredetileg a hosszú hétvégén előbb Innsbruckban majd Salzburgban lépett volna jégre a Fehérvár.

– Többeknél mutatták ki a fertőzést, mint a bajnokság elején – tájékoztatott Szélig Viktor a klub általános menedzsere, majd kérdésünkre hozzátette jelenleg az is problémát okozna, hogy három sorral lépjenek jégre.

Egyébként a farmcsapatnál, a Titánoknál sem könnyű a helyzet, tizennégyen állnak helyt az Erste Ligában, néhányan a nagy Volánban is.

– A csapatok túlnyomó többsége hasonló cipőben jár, mint mi. Jelenleg az a megállapodás van érvényben, hogy ha egy klubnak bizonyos szintet meghaladó számban vannak fertőzöttjei, akkor a mérkőzés halasztása mellett dönt a liga, ez a szezon elején még nem feltétlenül volt így.

A pandémia első hulláma kezdetén az elsők között fújták le az akkor még EBEL néven futó bajnokságot, a rájátszást sem lehetett befejezni.

– Akkor nagyon bölcs döntés született. Most a liga és a csapatok szempontjából súlyos következményekkel járna egy hasonló döntés, ezért kevesebb esélyt látok rá. Mindenki azon van, hogy a kezdeti nehézségeket átvészelve egy normális mederben zajló bajnokságot tudjunk lejátszani. Reménykedem abban, hogy előbb-utóbb a hokira tudunk koncentrálni.

Sajnos esélyes, hogy ez a hét még nem erről fog szólni. Elvileg a Volán következő mérkőzésére pénteken a Pozsony ellen itthon kerülne sor.

– A hét elején a liga felülvizsgálja a helyzetet, látok esélyt arra, hogy lesznek még halasztások. Azt remélem, hogy ha két-három héten belül vissza tudnak térni azok, akik most nem tudnak játszani, visszaáll a rend és arra is lesz lehetőség, hogy pótoljuk az elmaradt mérkőzéseket. Folyamatosan tesztelünk, betartjuk a járványügyi előírásokat, de a legnagyobb gondossággal eljárva is bekövetkezik a baj. A jó hír az, hogy a megfertőződött játékosok jól vannak, közülük néhányan produkálnak tüneteket, de csak enyhéket – zárta gondolatait Szélig Viktor.