Egyedül Regős jutott döntőbe

A férfiak javítottak valamicskét a csehországi öttusa-világkupa magyar mérlegén. A négyből egy versenyző kiharcolta a finalista tagságot.

„Nincs mit mentegetni, ez így gyenge teljesítmény volt. Pontosabban jól úszott, vívása sem volt rossz, de pontatlan volt, futásban viszont gyengén szerepelt” – fogalmazott Kállai Ákos, a nők szövetségi kapitánya azután, hogy Ormándi Rebeka és Réti Kamilla mellett a 2016-os egyéni világbajnok, Kovács Sarolta sem jutott a női döntőbe Prágában. A Volán Fehérvár sportolója betegség miatt hagyta ki a fehérvári világkupát, majd visszatérése után egyetemi vizsgák szabdalták a felkészülését.

Kállai Ákos szerint egy igazán klasszis versenyzőnek is csak akkor megy a versenyzés, ha körülötte minden rendben van. „Márpedig Saci lelki és pszichés állapota nem százszázalékos. Ráadásul fizikálisan sincs a topon, mostanra fogyott el a szusz” – tette hozzá a kapitány.

No de a fiúk! A nagy ászok el sem utaztak, Marosi Ádám és Kasza Róbert is távol maradt, s a volános klasszis, Demeter Bence sincs rendben, bokafájdalmai miatt lépett vissza az újabb versenyzéstől. Így a magyarokat a Volán Fehérvár titánjai, Málits István és Frőhlich Tamás, valamint Bereczki Richárd és Regős Gergely képviselték. A 88 fős mezőny három csoportban viaskodott. Az „A” jelűben Regős Gergely 14/14-es mérleggel zárt a vívás során, majd maradt a középmezőnyben a 200 méteres úszás után is. A lövészettel tarkított 4×800 méteres futást a 16. helyről kezdte, de kiválóan kombizott, s a 8. helyre futott fel, azaz automatikusan kiharcolta a döntős tagságot.

A B csoportban nem brillíroztak ennyire a magyar legények. Málits István gyengén teljesített a vívópáston, 11 győzelmével és 17 vesztes aszójával a 25. volt. Bereczki Richárd 15/13-as mutatójával a 12. pozícióban állt. Bereczki jól úszott, a kilencedik legjobb volt ebben a számban, míg Málits a medencében is a hátsó régióban tempózott. A laser-runnak Berecki biztató helyről, a 11.-ről vághatott neki, de Málitsnak már nem volt esélye felérni a 25. pozícióból. Bereczki azonban visszaesett, a 18. helyen ért célba, Málits István pedig felkapaszkodott a 20. helyre.

Frőhlich Tamás az uszodában kezdte a selejtező C csoportjában, 2:02-es ideje a 14. helyre rangsorolta. A vívás során több vereséget szedett össze, mint győzelmet, így két szám után a 21. helyen állt. A kombinált számban négy riválisát is megelőzte, de tizenhetedikként nem jutott a vasárnapi döntőbe.

Szombaton a női finálét rendezik, hétfőn a mix váltók versenyeznek Prágában.