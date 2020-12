Egy újabb nagy lépés

A férfi kosárlabda NB I. 13. fordulójának rangadóját rendezték szombaton délután az Alba Regia Sportcentrumban. Az Alba Fehérvár csapata remek védekezéssel, hatékony támadójátékkal múlta felül az Atomerőmű csapatát.

Már-már bántóan kihalt volt a Gáz utcai létesítmény és környéke. Máskor, amikor az Atomerőmű csapatát látta vendégül az Alba Fehérvár gárdája, percekig kellett parkolóhelyet keresni, és a szurkolók is hoszszas procedúra után foglalhatták el helyeiket. Most azonban az ismert körülmények, zárt kapuk miatt erről szó sem volt, csupán néhányan, főként csapattagok és hivatalos személyek voltak jelen, és a mérkőzésen is a játékosok szinte minden rezdülését tisztán lehetett hallani.

Ahogy már korábban is jelezte Forray Gábor, az Alba Fehérvár vezetőedzője, továbbra sem számíthatott a Frank Turner, Csorvási Milán és Luka Markovics trióra, míg a vendégeknél az egykori fehérvári kedvenc Lóránt Péter, valamint Valerio-Bodon Vincent hiányzott, akik sérüléssel bajlódnak.

Ron Curry triplája nyitotta a meccset, míg a túloldalon Kovács Ákos a számára ismerős kosárba csak egy büntetőjét értékesítette. Nehezen járt a labda, és láthatóan mindkét csapat a biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt. A 4. percben Vojvoda Dávid öt pontjával némileg megugrott az Alba, 8-2, igaz, korábban Dzunics Braniszlav egy faultot kért számon a bíróktól – azt követően esett Vojvoda duplája. Sok volt a hiba, elvesztett labda, rosszul kivitelezett dobás, de az első időkérés érthetően a vendégeké volt. Majd Stacy Davis talált be a „Kígyó-térről”, és a folytatásban is biztosan őrizte vezetését a Fehérvár, 15-4. Nehezen szőtte a támadásait a máskor acélos Paks, sorra maradtak ki a lehetőségeik, és jobbára büntetőkből találtak be. Másfél perccel a negyed vége előtt Vojvoda kapott a kezéhez, rögtön le is ment ápolásra, de szerencsére hamarosan visszatérhetett a vajkezű irányító, bedobó.

A második játékrész több pontatlan dobással indult mindkét részről, és csak egy perc elteltével esett az első kosár, Esa Ahmad zsákolása révén. Nem változott túlságosan a játék képe, a 12. percben már 18 pontra hízott a hazaiak vezetése Stacy Davis dupláját követően. Erre próbált ugyan reagálni a Paks, de a lepattanók rendre fehérvári kezekben landoltak. Majd Lukács Norbert szemet gyönyörködtetően ért el kosarat a palánk alól, a teremben levők és minden valószínűség szerint a tévénézők is csettintettek a megmozdulás láttán. Az Alba játszhatta saját játékát húszpontos vezetése birtokában, ráadásul a pályára küldött ifjak – Lukács, Balsay Ádám, és a Takács ikrek – újfent bizonyítottak. A negyed hajrájában Eilingsfeld János szórt egymás után öt pontot, de ez csupán arra volt elég, hogy némileg közelebb férkőzzön riválisához a vendégcsapat, 41-24. Ám Vojvoda két sikeres büntetője és Curry zsákolása pillanatok alatt viszszaállította a húszpontos különbséget, 45-24.

A nagyszünet után Amhad szép kosara és Vojvoda hármasa jelentett üdítő pillanatokat, és továbbra is megmaradt a tetemes fehérvári előny, melyből a záró tíz percre minimálisat faragott a kék mezes vendég együttes. Az utolsó percekben pedig öt ifjú kosaras – Takács Martin, Balsay Ádám, Kass Balázs és Godwin Omenaka – volt egyszerre a pályán, megoldva a feladatukat.

– Köszönöm a csapatnak ezt a teljesítményt! Amit megbeszéltünk maradéktalanul betartották, a győzelmünk kulcsa az elképesztően jó védekezésünk volt, különösen a mérkőzés elején. A Paksnak azt a fegyverét, ami igazán jellemzi, a gyors indítások, azokat megállítottuk. Mi emellett jól is támadtunk, főleg az első félidőben. Ez a siker jó alapot adhat – mondta elégedetten Forray a találkozó után.