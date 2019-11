Egy újabb gyenge erdélyi túrán vannak túl az Acélbikák

Megszerezték az előnyt, mégis simán kikaptak a Csíkszereda otthonában a Dunaújvárosi Acélbikák a jégkorong Erste Ligában – ezzel visszacsúsztak a tabella 5. helyére.

Semmiképp sem várta lélektani előnyben a magyar csapat ezt a találkozót. Az előző összecsapáson még gólt sem tudott összehozni a Gyergyói HK otthonában a DAB, ezzel szemben négyet is kaptak…

Ebből kellett megpróbálni kilábalnia valahogy Miroslav Ihnacak fiainak, s úgy is nézett ki, hogy a kellő mentalitást vették elő a meccsre. Lendák Martin kapott az éppen az egyensúlyát elvesztő Silló Arnoldtól korongot a támadó harmad vonalánál, távoli lövésébe Hugo Turcotte piszkált bele, mely így megzavarta Samankovot, 0–1.

A második felvonás derekán a vendégektől Mazurek állt ki 2 percre, s ezt Becze Tihamér használta ki – Nico Vourijarvi felszabadítását kap­ta le kézzel a levegőből, majd tette be Hughson mellett azt, 1–1. Vourijarvi idegességében az ütőjét is elhajította, a későbbi gólszerző Shallát eltalálva – a kialakult kakaskodásért 2 percre le is ültek a felek.

A záró harmad az egyenlő erők küzdelméről szólt – legalábbis öt percig. 40 másodpercre sem volt szüksége a kék mezes hazaiaknak arra, hogy eldöntsék a találkozót. Előbb Salló Alpár lőtte ki balról a hosszú felsőt, 2–1, majd egy tilos felszabadítást követően hozta el a bulit a Csíkszereda – ezt a kapujából borzasztóan kijövő Hughson mellett Joshua Shalla könnyű szerrel tette a kapuba, kialakítva a végeredményt: 3–1.