Egy történelmi korszak vége, Messi Párizsba igazolt – Szabados Gábor velencei sportközgazdász elemzése

Az elmúlt héten kétségkívül Lionel Messi átigazolása volt a slágertéma a labdarúgás világában. Szabados Gáborral, a Velencén élő sportközgazdásszal elemeztük a témát. Mi vezetett ehhez az eredményhez, mi lesz a spanyol futballal, és vajon miért pont a párizsiakhoz igazolt az argentin szupersztár? Ezekre a kérdésekre (is) próbáltuk meglelni a választ.

Alig egy hete tartott könnyes szemmel sajtótájékoztatót Lionel Messi Barcelonában. Akkor már tudni lehetett, hogy az argentin sztár 21 év után távozik a katalánoktól, mivel a spanyol liga sajátos fizetési keretet illető szabályozása nem teszi lehetővé maradását. A gránátvörös-kékek keretének túl magas a fizetése, és ebbe már nem fért bele Messi csökkentett bére sem. De mi vezetett ehhez?

– A Barcelona pazarló gazdálkodást folytatott az elmúlt években – nyilatkozta lapunknak Szabados Gábor. – Azt tudni kell, hogy a katalánok az elmúlt években a legnagyobb bevételű klubok közé tartoztak, így a bevételi oldal mindig rendben volt, azonban egyre többet költöttek felelőtlenül. Klasszikus példa erre Neymar eladása, akiért 222 millió eurót kaptak, és olyan játékosokra költötték el, mint Dembelé és Coutinho, akik nem tudtak meghatározó emberré válni. Ez nagyon jól mutatja, hogyan folyt ki a pénz a régi elnökség kezei közül.

Szabados szerint bár a Joan Laporta vezette új elnökség próbálja felnagyítani és kiemelni az előző, Josep Maria Bartomeu által irányított vezetés hibáit, nem teljes mértékben az ő felelősségük Messi távozása. Az új elnökség a fizetési sapka tudtával igazolt ezen a nyáron olyan játékosokat, mint Memphis Depay vagy Sergio Agüero. A közgazdász szerint ennek a folyamatnak voltak előjelei az elmúlt években, de a koronavírus ráerősített ezekre.

– Látható, hogy a Bajnokok Ligája 2015-ös megnyerése óta a barcelonai csapat teljesítménye lejtmenetben volt, sőt a BL-ben kifejezetten megalázó kudarcok érték a gárdát. A komoly gondok pedig a koronavírus-járvánnyal csak erősödtek. A többi top ligával ellentétben Spanyolországában az elmúlt években bevezettek egy szigorú szabályozást, amit ők egyfajta fizetési plafonként definiálnak. De ez nem az amerikai ligákban érvényes rendszer, inkább csapatra szabott átvizsgálásnak lehetne nevezni. Minden egyesületnek megnézik a bevételeit az adott és következő szezonra. Ez alapján megállapodnak, hogy mennyit költhet játékosok vásárlására és fizetésere az adott klub. Eddig nem volt ebből probléma, mert olyan mértékű bevételei voltak a Barcelonának, hogy mindig tudta az aktuális keretét finanszírozni. A lejtmenet és a járvány gyorsító hatásai miatt most jött el az a pont, hogy a Barcelona már nem tudja fenntartani a saját játékoskeretét, különösképpen Lionel Messit.

A távozás híre után szinte azonnal elkezdődött a találgatás, hogy hova igazolhat az argentin világsztár. A legtöbb hír a végül befutó Paris Saint-Germain-ről szólt, de miért volt olyan egyértelmű a 34 éves csatár Párizsba igazolása?

– Nyilván a szerződés egyik lényegi kérdése volt, hogy melyik csapat képes és hajlandó is fizetni magas összeget Messinek. A PSG mellett a City, a United, a Chelsea a Bayern, és talán még a Real lenne képes erre, de oda biztos nem ment volna. A Bayern sokkal szigorúbb gazdálkodást folytat, minthogy ennyit fizessen egy játékosnak. A Chelsea más játékospolitikát folytat, inkább fiatalokra épít. A City főleg Guardiola személye miatt lehetett volna opció, de ott is elkezdtek már bevásárolni. A PSG volt szinte az egyedüli opció. Messi nem egy világvándor típus, sehol máshol nem játszott a Barçán kívül. Ronaldo már a negyedik bajnokságában játszik, tudja, hogyan kell alkalmazkodni az új környezethez. Messi csak spanyolul beszél, és neki fontos volt, hogy otthonos környezetbe kerüljön. A párizsi gárdánál argentin edző van, a csapattársak többsége spanyol, vagy portugál anyanyelvű, könnyen megértik egymást.

Ezzel az igazolással Neymarral, Mbappéval és Messivel egy olyan támadótrió állhat össze Párizsban, amilyenre régen volt példa a futballtörténelemben.

Szabados szerint Messi eligazolásával a La Liga presztízse tovább csökkent, hiszen néhány év alatt korunk nagy, ha nem a legnagyobb sztárjai közül kettő, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is elhagyta Spanyolországot. Az elmúlt évtizedben sokáig a spanyol foci volt a labdarúgás csúcsa, hiszen nem egy alkalommal spanyol házi döntő is volt a Bajnokok Ligájában. A sztárok távozásával ennek is vége, miközben az angol labdarúgás egyre jobban megerősödik – a PSG bevásárlására ellenére.

– A spanyol bajnokság biztosan visszaesik, a franciát nyilvánvalóan valamennyire felértékeli, hogy ott lesz Messi, de eddig is úgy nézett ki, hogy a PSG és a többiek kiegyenlítetlenségén még tovább rontott az argentin érkezése. A francia közel sem nyert annyit vele, mint amennyit a spanyol bukott. Ligaszinten talán ennek az egész történetnek a legnagyobb győztese az angol bajnokság, amely eddig is a gazdaságilag erős klubokra épült, az utóbbi években pedig már a BL-t is dominálták. A Barça valószínűleg kiesett a top klubok közül, így az angolok még jobban uralhatják a nemzetközi színteret. A kérdés az, hogy a PSG mennyire tudja majd felvenni velük a versenyt.