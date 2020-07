Egy székesfehérvári lány a válogatottban

Ahogy korábban hírt adtunk róla, a Magyar Szinkronúszó Szövetség válogatót rendezett az utánpótlás és junior korosztály számára július elején a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. Az eredmények végre megjöttek és nagy örömre székesfehérvári lány is bekerült a nemzeti csapatba.

A válogatót speciális időszak után tartották meg, hiszen a hazai egyesületek csupán bő egy hónappal ezelőtt tudtak vizes edzésmunkát végezni. A 14 egyesület közel 80 sportolója között ott voltak az Orka SE lányai, Grozeva Szonja, Süveg Anna és Mészáros Emese, Mészáros Eszter, Szabó Virág és Szakáll Panna is.

A hölgyeknek nagyon komoly szakmai zsűri előtt – szövetségi kapitány, szövetségi edzők, szakmai bizottság elnöke, a versenybírói bizottság elnöke, erőnléti tréner, balett- és műugróedző – kellett teljesíteniük a különböző felméréseket. Az általános és speciális képességek mérésén volt leginkább a hangsúly, kiegészülve a balettfeladatokkal. Az eredmények, a kiértékelések megérkeztek, miközben megtörtént a nemzeti együttesek kerethirdetése is. Nagy örömünkre, a koronázó városból a 15 éves Szakáll Panna is helyet kapott a junior és felnőtt korosztály közös keretében. Panna természetesen nagyon boldog volt a hírtől.

– Hihetetlen érzés, hogy az utánpótlás-válogatott után ismét magamra ölthetem a nemzeti trikolórt, képviselhetem Magyarországot, valamint a nevelőegyesületemet, az Orka SE-t! Ez a teljesítmény közös munka eredménye, az pedig, hogy ilyen nehéz időszak után sikerült ezt elérni, talán még különlegesebbé teszi. Nem volt könnyű feldolgozni mentálisan, hogy azok a versenyek, amikre eddig utánpótlás-válogatottként készültünk elmaradtak, de szerencsére a válogatott és az egyesületi edzésen is kellő motivációt kaptam, hogy folytatni tudjam a gyakorlásokat ugyan­olyan oda­adással és lelkesedéssel, mint eddig. Bízom benne, hogy egy korosztályt feljebb lépve is megállom a helyem. A felkészülés július 20-án kezdődik, cél a 2021-es a junior világbajnokság Kanadában, de a budapesti felnőtt Európa-bajnokság keretébe való bekerülés is a szemeim előtt lebeg. A hosszú felkészülést a szövetségi kapitány, a szövetségi edző, az erőnléti tréner, az akrobatikus edző és a balettedző irányításával folyik majd. A beszélgetéshez a büszke édesanya, Molnár Andrea is csatlakozott, aki mint bizonyára sokan tudják, már 18 éve oktatja a szinkronúszást sikeresen az Orka SE-nél.

– Főleg kondicionális és koordinációs képességfelmérő döntött a válogatott-kerettagságról. Nagyon büszke vagyok a csajokra egytől egyig. Kemény napok voltak ezek a számukra, de ugyanakkor sok hasznos tapasztalattal is gazdagodtak. Találkozhattak a szinkronúszás legnagyobb szakembereivel, akik igazi példaképek, továbbá betekinthettek a válogatottak edzésmunkájába is. Pontosan láthatták, hogy hova érhetnek el kemény munkával a jövőben, ami mindenképpen extra motivációt jelenthet a számukra – értékelt röviden, majd a lánya teljesítményére is kitért.

– Panna ismét bizonyította, hogy mennyire tehetséges és elszánt, ennek köszönhetően ismét ott van a legjobbak között. Talán az az egyik legjobb érzés egy szülőnek, amikor úgy látja, hogy a gyereke kezd túlnőni rajta. Érettnek érzem őt az előtte álló kihívásokra. Az Orka SE-nél ismerkedett meg a szinkronúszással, a mozgás szeretetével, a barátai­val. Bízom benne, hogy az az útravaló, amit az Orka-családtól kapott, végigkíséri majd az úton. Ki tudja, ha minden jól megy, akkor 2021-ben akár bemutatkozhat a Kanadában zajló junior világbajnokságon.