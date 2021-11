Egy ponttal nyertek: az Alba hatalmas csatában verte a körmendi kosarasokat

A félidőben döntetlenre álltak, végül egypontos sikert aratott az Alba kosárcsapata, az Egis Körmendet verték 77-76-ra.

A tabella ötödikje, a Körmend látogatott Fehérvárra, a hazaiak múlt heti, soproni győzelmükkel két lépcsőfokot léptek feljebb, a 9. pozícióban várták a vasiakat. A szlovén bedobó, Mirko Mulalic betegség miatt nem lépett pályára a szombat esti összecsapáson, ellenben ott volt a keretben az Alba újonnan igazolt amerikai centere, Michael Fakuade. Omenaka zsákolásával indult a derbi, Garrett középtávolról egalizált, Omenaka pedig ismét zsákolt. Garrett újabb pontjaival már a vendégek vezettek, igaz, nem sokáig, Lukács húzta a labdát a gyűrűbe, 6-5. Omenaka helyére Steele érkezett, zsákolt, majd labdát szedett a saját palánkjánál, később Savic kintről köszönt be. Szabó helyét Laksa foglalta el a parketten, azonnal hintett egy triplát, Garrett hirtelenjében szerzett, két kosarával már a vendégek vezettek, 12-15. Laksa és Takács Milán révén fordított az Alba, aztán a vendégek domináltak Savic jóvoltából, de komoly különbséggel ellépni nem tudtak. Starkot Pongó váltotta irányítóban, Laksa és Takács hármasa kimaradt, ellenben Pongó beköszönt kintről, egy pontra zárkózott a Fehérvár. A vendégek trénere, Antonis Constantinides is forgatta csapatát, az első negyedet Pongó és Steele pontjai zárták, 23-20. Az irányító, Stokes kapte al a fonalat, Garrett tartotta a ritmust, minden szögből betalált, fordított az Egis, 24-28. Vojvoda nem találta az ütemet, Laksa hármast dobott, a Körmend időt kért. Nagy volt a harc a parketten, büntető nyomán Vojvoda is megszerezte első pontját, felváltva estek kosarak, a sarokból Ferencz volt eredményes, Szabó kinti dobása viszont nem szédült be, Laksa, a túloldalon takács Kristóf eredményes volt, félidőben 38-38 állt a táblán.

Fakuade kosara vezette fel a harmadik negyedet, rendre a hazaiak vezettek, azonban a vasiak azonnal egalizáltak, sőt, Garrett duplájával már vezettek, 43-45. Nem sokáig, Laksa büntetői, Fakuade ziccere és Vojvoda hármasa után a nyugatiak időt kértek, 50-45. Ferencz révén zárkózott a Körmend, sőt, Savic jóvoltából vezetett is, Dejan Mihevc időt kért, 54-55. Stokes ügyeskedett, Steele is, Savic hármasával négy pontra hízott a vendégek előnye, Fukuade hozta közelebb az Albát, fél óra játék után 60-62-re álltak a felek. Fakuade adott egy blokkot Savicnak, aztán ő kapott egy Garrettől, kapkodva fejezte be akcióit az Alba, Mihevc időt kért. Stokes beköszönt, így tett betörés után Vojvoda és Laksa is, időt kért Constantinides. A zárás előtt öt perccel Vojvoda az öltözőbe sétált a csapatorvos, Kovács Ignác társaságában, Laksa hármast hintett, majd kétszer gólpasszt adott Steele-nek, a vendégek mestere ismét maga köré gyűjtötte játékosait, 71-65. Pongó kosara után Ferencz két, mesteri triplája tartotta meccsben a Körmendet, Maliek White kipontozódott, Vojvoda – bár húzta a lábát – visszatért. Stark ziccert hibázott, Stokes hármast dobott, az utolsó akciót a vendégek vezették, Savic betört, közeli labdája leperdült a gyűrűről, hatalmas csatában, egy ponttal nyert a Fehérvár, 77-76. A csapat a győzelmet a masszőrnek, Varga Krisztiánnak ajánlotta, aki pár napja kórházba került. Már jobban van, az Albánál remélik, ez a győzelem is segít neki a felépülésben.

Alba Fehérvár–Egis Körmend 77-76 (23-20, 15-18, 22-24, 17-14)

NB I-es bajnokság, 9. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, vezette: Győrffy P., Frányó P., Török R. (Fekete L.)

Fehérvár: Stark 7, Vojvoda 10/3, Lukács 3, Szabó -, Omenaka 4, csere: Takács Milán 2, Pongó 7/3, Fakudae 7, Laksa 22/12, Steele 15. Vezetőedző: Dejan Mihevc

Körmend: Stokes 18/9, Takács K. 5/3, White 2, Savic 10/9, Garrett 24/6, csere: Ferencz 16/12, Durázi -, Krivacevic 1, Martinez -. Vezetőedző: Antonis Constantinides