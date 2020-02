Egy pontra is felzárkózhat a Kohász

Igencsak nehéz mérkőzésre készül hazai pályán a K&H női kézilabda-bajnokságban szereplő Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, mely az MTK ellen ismét megpróbál visszatérni a győztesek útjára.

Nem a legjobb formában várja a fővárosi MTK csapatát a Kohász, hiszen éppen – igaz, vállalható, de – kétmeccses vereségi sorozatból próbál felállni György László együttese. Pontosan egy hete a tabella második helyén álló Ferencváros ellen szenvedtek hatgólos vereséget, ráadásul akkor is otthon játszottak – míg előtte az ihletett formában kézilabdázó Siófokhoz mentek vendégeskedni, amelyből egy 16 gólos, csúfos fiaskó született.

Ezzel szemben a fővárosiak jóval bizakodóbban várhatják az összecsapást, ugyanis az EHF-kupában is érdekelt Érd csapatát múlták éppen felül legutóbb a szezon leggólgazdagabb mérkőzésén 40-35-re. Golovin Vlagyimir, a vendégek szakvezetője is presztízscsataként gondol a mostanira, és kemény mérkőzésre számít.

– Remélem, ott folytatjuk, ahol az Érd ellen abbahagytuk, persze idegenben nehezebb dolgunk lesz. Két azonos erejű csapat találkozik, nem véletlenül rangadó: aki itt győz, az jó eséllyel a hetedik helyen végez majd, persze még sok meccs van hátra.

A két gárda legutóbb szeptemberben találkozott egymással, s akkor egy igazságosnak mondható 27-27-es döntetlen született – igaz, Szekerczés Luca hétméteresével még egygólos előnyben ment pihenni a DKKA, a második játékrészben azonban többször is hárommal vezettek a hazai kék-fehérek, végül Kazai Anita egalizált.

Kicsit az ág is húzza most az újvárosiakat, elég csak a hónap elejére gondolni – a siófokiakkal való találkozót eleinte nem akkor tervezték, a Balaton-parti együttes az EHF-kupáról nem ért haza időben, így a mérkőzést elhalasztották, s éppen az Érd elleni idegenbeli meccs után egy nappal kellett lejátszani azt.

Így már talán érthetőbb a Siófok elleni vereség is, ennek ellenére nem fog 3 gól előnyből indulni a Kohász, mert megsajnáljuk – igenis oda kell tennie magát a Duna menti alakulatnak, ha stabil középmezőnyös csapat akar maradni ebben a szezonban is – ehhez pedig most hazai pályán kell túljutniuk a kékeken.

A mérkőzésen pénteken 18 órától Hargitai Gábor és Markó Gábor fújja a sípot, még mindig ideiglenesen Szekszárdon, a Keselyűsi úti sportpályán.