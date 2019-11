Egy pontocska idegenből

A férfi futsal NB I alapszakaszának 10. fordulójában nagy csatában pontot tudott menteni a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata a sokszoros bajnok Aramis SE otthonában.

Aramis SE–Dunaferr DUE Dutrade FC 3-3 (3-2)

Aramis SE: Soós – Sámson 1, Harnisch, Bognár B., Juhász D. Csere: Vámosi, Moga – Fekete M., Pankotai, Vattamány, Fekete O. 2, Papp, Gál, Boznánszky. Vezetőedző: Moga Flavius Lorant

Dunaferr DUE Dutrade FC: Rigó – Németh P., Klacsák, Pál P., Sáhó. Csere: Cseresnyés – Kolompár, Dorogi, Fridrich, Szeghy 1, Danó, Csányi 1, Németh, Horváth B. 1. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

A tabellán egymást üldöző csapatok randevúján a vendéglátók igen intenzíven kezdtek, előbb a 2. percben Sámson Zoltán, majd a két perccel később Fekete Olivér vette be Rigó László kapuját. Ezek után nem volt véletlen, hogy a sérülések és Faragó Lajos eltiltása miatt foghíjas Dunaferr mestere, Fehér Zsolt azonnal időt kért. Rendezték a sorokat, és magasabb sebességre kapcsoltak az újvárosiak. Ennek meg is lett az eredménye, egy egyéni akcióból a 9. percben Horváth Benedek cselezett ki mindenkit, és lőtt a kapu jobb oldalába, 2-1. Sőt, a 15. perc már az egyenlítést is meghozta a piros-fehéreknek, Szeghy Szabolcs révén, 2-2. A 19. percben Fekete Olivér büntetőből duplázott, kialakítva a félidő végeredményét, 3-2. A szünet után, a 24. percben egy formás támadás végén Csányi Dávid lőtt a hálóba, 3-3. A folytatásban a vezetés megszerzéséhez is közel állt a Dunaferr, hiszen több helyzetet is ki tudott alakítani a hazai kapu előterében, azokat azonban nem sikerült eredményesen befejezni,és bevinni a győztes találatot.