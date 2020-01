Egy otthoni bravúr most dobogót érhet

Gyorsan túl kell tennie magát David Leger együttesének a vasárnapi hajdúsági túra történtein, s előre kell tekinteniük: az alapszakaszgyőztes Csíkszereda látogat a Dunaújvárosi Jégcsarnokba a jégkorong Erste Liga középszakaszában.

Hiába játszik ma otthon a DAB, még ha a hétvégi, DEAC elleni fiaskó ellenére virágzó formát mutatnak is, nem a dunaújvárosiak lesznek a párharc esélyesei. Hogy miért?

Először is, mert az alapszakasz toronymagas győztesével néznek ma farkasszemet – a Csíkszereda közel másfélszer (!) annyi pontot szerzett, mint a Duna-partiak, ez pedig nem véletlen.

Másrészt, hiába kezdte jól az új évet David Leger együttese (2-1 a Hokiklub Budapest ellen; 4-2 a HSC Csíkszeredával szemben; 5-0-s vereség a Hokiklub otthonában, majd egy Corona Brassó elleni 7-5-ös győzelem), a forma továbbra is bántóan rapszodikus.

Ahogy észrevehető, pont az a Csíkszereda is a dunaújvárosiak áldozatává vált, amely együttes most látogatóba jön – megvan tehát az ellenszerük a piros-fehéreknek a székelyföldiek játékára, de ehhez több dolognak is működnie kell egyszerre.

Működnie kell a védelemnek – ha az alapszakasz­ban meg­szokott szintet hozza az emberhátrányos helyzetek kivédekezésében a DAB (82,39 százalékban védekezik ki az ellenfél helyzeteit egy emberrel kevesebben, ez a szám a Csíkszeredánál 82,45 százalék), akkor lehet keresnivalójuk.

Az már megint egy más kérdés, hogy ezekben a helyzetekben viszont űrszámokat produkál az erdélyi gárda – több mint a helyzeteik egyharmadát (33,81 százalék) góllal fejezik be akkor, amikor az ellenfél emberhátrányban védekezik (ebben a mutatóban a friss Magyar Kupa-győztes Ferencváros a második, 23,87 százalékos mutatóval).

Fontos pontok kerülnek a helyükre – mindkét gárda előzhet a felsőház tabelláján, kedden 18 órától.