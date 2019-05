Egy lépésre az élvonaltól

A Mol Vidi FC női labdarúgócsapata szombaton 13 órakor a Kelen SC együttesével mérkőzik az NB I-be kerülésért Sóstón. Az első meccsen nem született döntés, a párharc 1-1-es állásról folytatódik.

Hatalmas lehetőség előtt állnak az NB II Nyugati csoportjában aranyérmet szerző piros-kékek, hiszen a Keleti csoport bajnoka, a Kelen SC elleni első összecsapáson elért egy egyes döntetlen után, ha nyernek, akkor egyenes ágon jutnak fel az NB I-be. Ne gondoljunk rá, de amennyiben alulmaradnának, még abban az esetben is lenne esélyük a feljutásra, hiszen akkor a JET-SOL Liga 7. helyezettjével, a szegedi Szent Mihállyal csapnánk össze két meccsen.

A fővárosiak pontveszteség nélkül végeztek az élen, és ők adták a csoport gólkirálynőjét is Bernhardt Bernadett személyében, aki 25 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.



Az első meccsen a székesfehérváriak az első félidőben Pécsi Dóra révén jutottak előnyhöz, amelyet a volt vidis Tagyi Vivien egyenlített ki.

– Mindenképpen nyerni szeretnénk, ezért dolgoztunk egy éven keresztül, hogy idáig eljussunk. Az első összecsapáson igazságos döntetlen született, az első félidőben mi voltunk a jobbak, a másodikban pedig ellenfelünknek akadtak jobb periódusai. Két hasonló képességű csapatról beszélünk, habár a Kelen SC átlagéletkorban valamivel idősebb, mint a mienk. Egyáltalán nem kell a lányokat motiválni, jól dogoztak egész évben, a hozzáállásukra most sem lehet panasz. Nem lesz hiányzónk, így teljes kerettel tudtunk készülni a mérkőzésre – hangsúlyozta Gajdóczi Tibor, a Mol Vidi FC vezetőedzője.