Egy leány volt talpon

Szinte kivétel nélkül minden székesfehérvári vívó egyetlen tussal maradt alul a párbajtőrözők hétégi Magyar Kupa-fordulójában. Az Alba Regia Vívó Akadémia tehetsége, Kiss Emma azonban a kadet korosztály döntőjéig menetelt.

Nem az elmúlt hétvége volt az Alba Regia Vívó Akadémia párbajtőrözőinek legemlékezetesebb két napja. Kiss Emmán kívül mindenki bosszankodhatott, mert ídő előtt búcsúztak, zömében döntő tussal.

Kiss Emma azonban mentette az ARVA becsületét, második lett a kadetválogatón, s így már ötödik az országos ranglistán, melyet az ugyancsak alba regiás Salamon Réka vezet. A 124 fős mezőny selejtezői után Kiss Emma Háder Hannát (Tata) ejtette ki a 64 között (15-9), majd Jakobi Júlia (PTE-PEAC) következett (15-10). A nyolcaddöntőben Fábián Kamillát (Vasas) verte 15-13-ra, s Róbert Júlián (BHSE, 15-14) át vezetett az útja az elődöntőbe. Ott Gachály Grétát győzte le 15-12-re, végül a fináléban Pátri Maja (Balaton) bizonyult higgadtabbnak (9-15). Tehrani Léna Róbert Júliától szenvedett vereséget a 64 között, míg Salamon Réka ugyanitt Hamar Borbálát (Vasas) búcsúztatta. Salamon aztán Szilvágyi Dorottyát (Vasas) is verte, a nyolc közé kerülésért vívott asszóban azonban a végső győztes Párti állította meg egytusos győzelemmel. Kiss Emma Júlia Stopp Blankától (BVSC) kapott ki a 64-es táblán.

A férfiak junior Magyar Kupa-viadalán Kovács Gergely (Alba Regia Vívó Akadémia) tábla egyesként várta az ellenfeleket az egyenes kieséses szakaszban. A 125 indulót felvonultató mezőnyben a 64 között lépett pástra először, s Gyenes Andrást (Vasas) 15-8-ra verte. Úgy tűnt, ismét végigmenetel a döntőig, azonban meglepő vereséget szenvedett a 32-es táblán. Balázs Bence (MTK) egy tussal bizonyult jobbnak (14-15). Kovács Geri így 17. lett s picit visszacsúszott a ranglistán. Katona Bence is eddig jutott. Nagy Balázst (Danubius) simán verte, azonban Kó Ágoston (BVSC) szoros csatában legyőzte (14-15). A Székesfehérvári Vívó és Szabadidősport Egyesület párbajtőrözője, Csuta Milán is a 32-es táblán fejezte be a küzdelmeket. Dunay Mátét (MTK) és Horváth Leventét (OMS Tata) is verte 15-10-re, illetve 15-4-re, azonban Hutás Barnán (BVSC) nem tudott túljutni (9-15). Klubtársa, Janky Bendegúz sem jutott messzebb. Marschall Attilát (MTK) és Bebők Szabolcsot (BHSE) is megverte 15-11-re és 15-14-re, majd Farkas Péter (OVSE) ejtette ki egyetlen tussal. Háder Roland (ARVA) a 64-es táblán Király Mátyástól (Balaton) szenvedett egytusos vereséget.

A junior hölgyeknél az Alba Regia Vívó Akadémia növendéke, Kollár Kincső Bogdán Orsolyát (DVE) 15-7-re verte a 64-es táblán, majd Wimmer Dorina (MTK) állította meg (15-13). Kiss Emma is eddig jutott, Stopp Blankát (MTK) blokkolta, majd Bencsik Annán (AVA) is túljutott, Fekete Bosziljka (Vasas) azonban búcsúztatta (8-12). Bödecs Pálma a 64-es táblán esett ki Kolczonay Borbálával (Fless) szemben (14-15.).