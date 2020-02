Egy kicsivel jobban sáfárkodott az emberelőnyökkel a címvédő FTC

A jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének harmadik mérkőzésén jó hangulatú, hamisítatlan playoff-találkozót játszottak a Fehérvári Titánok az FTC-Telekommal, melytől egygólos vereséget szenvedtek.

A Fradi már az elejétől fogva letámadta ellenfelét, mely korongvesztésekhez is vezetett. Majd a 8. percben az első emberelőnyét gólra váltotta az FTC, ugyancsak egy korongvesztés végén Tóth Richárd vette be Gyenes Dávid ketrecét Tóth Adrián átadásából, 0-1. Szerencsére nem kellett sokáig várni az egyenlítésre, a 10. percben egy buli után Péter Andor szerezte meg a pakkot, Gianni Mangonéhoz passzolt, aki iszonyatos erővel bombázott a felső sarokba úgy, hogy Arany Gergelynek ideje sem volt felemelni a bárdját, 1-1. Ezt követően Buzás Arnold akár előnyhöz is juttathatta volna a Titánokat, de jó szögből eresztett löketét Arany kitornászta. A 15. percben egy újabb előnyt használt ki a zöld-fehér együttes, ezúttal Brett Switzer egy kipattanót vágott a hálóba, 1-2. Még az első szünet előtt jött az újabb egalizálás, ismét távolról, Kovács Alex kegyetlenül eltalált lövéséből, 2-2. Aztán Mangone eladta a pakkot a harmad hajrájában, ezt az ajándék pakkot köszönte szépen Nagy Gergő, és értékesítette a lehetőséget, 2-3.

Az első szünet után többet és ígéretesen kezdeményeztek a fehérváriak, és ennek eredménye előbb egy óriási gól lett. A 22. percben Vas Márk kapta a pakkot Császár Hunortól, és a kék vonal elől nagy lövésből vette be a kaput a bekk, 3-3. És még nem volt vége! Alig fordult körbe a nagymutató, amikor Colin Campbell indult meg egyedül a kapura, és nem is hibázta el a helyzetét, 4-3. A 25. percben a játékvezetők főszereplővé léptek elő, három fehérvári is a büntetőpadon találta magát, és került kettős emberelőnybe a Fradi. Igaz ezt valamelyest kompenzálták a zebrák, de így sem úszta meg a Titánok, hogy ne egyenlítsen a címvédő. Ezt a finn trió hozta össze, és Tapani Juusela fejezte be a támadást góllal, 4-4. Magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a látogató, és ekkor csak pillanatokra maradt a ferencvárosi harmadban a korong.

Bár a 33. percben Madácsi Benedek előtt nyílt meg az út, hogy mattolja Aranyt, de lövése célt tévesztett ziccerben. A játékrész vége megint a vendégeknek sikerült jobban, egy potyaízű találattal, amelyet Nagy Gergő csusszantott be a meglepett Gyenes mellett, így az FTC mehetett egygólos előnnyel a második pihenőre, 4-5. Annak ellenére, hogy ikszre hozták a csapatok a második húsz percet, akárcsak az első harmadban, ezúttal is sokkal többet, közel kétszer annyit lőttek kapura Fodor Szabolcs tanítványai, mint vendéglátóik.

A folytatásban továbbra sem tágítottak a Titánok, harcosan ott lihegtek riválisuk nyomában, és előnyből az 56. percben, a lehető legjobbkor Mihály Ákos közelről negyedszer is egyenlített, 5-5. Két és fél perccel a vége előtt azonban újból vezetett a Fradi, Tóth Adrián a kapu torkából lőtt be egy palánkról visszapattanó pakkot, 5-6. Ezután levitte kapusát Kiss Dávid, szorongattak a fehérváriak, de gólt már nem tudtak szerezni. Dicséretesen harcoltak, de ma este fél hattól javíthatnak a sorozat negyedik mérkőzésén.