Egy gól és a nagy semmi

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 18. fordulójában a tabella hatodik helyéről várta a MOL Fehérvár FC-t az Újpest FC. A lilák győzelemmel kívántak visszatérni immár fűthető pályájukra.

Nem volt más választása a MOL Fehérvár FC-nek a Szusza Ferenc Stadionban, minthogy elrontsa az új játékterüket ünneplő lilák örömét. A Ferencváros megint nyert a 18. fordulóban, így pontok kellettek a Vidinek még akkor is, ha a legutóbb Debrecenben négy gólt kapó Újpest komoly csatára és bravúrgyőzelemre készült.

Az ötödik percben Stopira fejelt le jól egy felívelést, de Futács Márkó ígéretes helyzetben bal belsővel a kapu fölé helyezett. Az ellentámadásból rögtön esemény bontakozott ki a fehérvári kapu előtt is, de ehhez kellett Muszliu nagy hibája is, egy balról érkező beívelést nem talált el fejjel, a baki még a kapura törő Novothnyt is megzavarta, tarkójáról pattant semleges területre a labda. A folytatásban sem a vérmes Vidi-támadások jellemezték a játékot, hanem inkább a hibalista bővítése. Zsótér kereste a társakat a labdával középen, Kovácsik pedig épp az érkező Pauljevic elé paskolta, Muszliunak kellett nagyot mentenie. Valamivel többet birtokolta a labdát a Vidi, de az Újpest védelme jól zárt, nem engedte kibontakozni az egyébként sem fergetegesen rohamozó fehérváriakat. Így a félidő nagy részében az égvilágon semmi nem történt, azt leszámítva, hogy az új gyep egyre több helyen fordult ki a zöld „szőnyegből”, s a szünetre úgy nézett ki a pálya, mintha száz vakond túrta volna fel.

Valamivel harcosabban futballozott a második félidőben a Fehérvár, s az 56. percben nagyon közel került a gólhoz, bár nem akcióból. Houri végzett el egy szabadrúgást 20 méterre a kaputól, Banai nagy vetődéssel tolta a labdát a felső lécre, ahonnan Stopira felé szállt, a védő pedig 4 méterről újra a keresztlécre fejelt. A Vidi szurkolói felhördültek, az újpesti problémás hétköznapok miatt távolmaradó ultrák hiányában a hazaiak csendben szemlélődtek, miközben Joan Carrillo frissített. Milanovot a Honvéd elleni találkozón bordasérülést szenvedett, majd csütörtökig pihenő Ivan Petrjak váltotta le. Azonban nem a fehérváriak játéka élénkült meg, hanem az Újpest állomásozott egyre többet a vendégkapu előtt. Az utolsó húsz percre az eredménytelen játéka miatt sok kritikát kapó Futács Márkót is lekapta a Vidi edzője, de csak tovább szomorította a piros-kék híveket, hogy a frissen beálló Armin Hodzic is teljesen eltűnt a mezőnyben. A hajrá nyitányán Zsótér Donát kemény szabadrúgását tolta szögletre Kovácsik a felső léc alól. A két-három kaput eltaláló lövés kivételével játékukkal rácáfoltak élvonalbeli tagságukra a felek. Mígnem aztán a 84. percben Kovács István unta meg a szégyenteljes produkciót, megindult, Hodzichoz passzolt, aki aztán egy igazítás után továbbtolta a bal oldalon érkező Petrjakhoz, az ukrán pedig elegánsan kilőtte a bal sarkot, 0-1. Az Újpest nem veszélyeztette a Vidi győzelmét, így Juhászék megőrizték második helyüket a tabellán.

JEGYZŐKÖNYV Újpest FC–MOL Fehérvár FC 0-1 (0-0) Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 1125 néző. Vezette: Pintér Csaba (Vígh-Tarsonyi, Szécsényi) Újpest FC: Banai – Pauljevic, Heris, Litauszki, Burekovics – Onovo (Koszta, 89.), Nwobodo – Simon K. (Perosevic, 77.), Zsótér, Calcan (Bjarnason, 57.) – Novothny. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics. MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Muszliu, Stopira – Pátkai, Elek (Funsho, 84.) – Houri, Kovács, Milanov (Petrjak, 61.) – Futács (Hodzic, 72.). Vezetőedző: Joan Carrillo Gól: Petrjak (84.) Sárga lap: Heris (51.) illetve Fiola (80.)

