Egy félidőnyi jó játék is elég volt a PAFC-nak

Története első debreceni sikerével értékes három pontot szerzett a Puskás Akadémia FC a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában.

Magabiztos, 2-0 arányú Kaposvár elleni siker után várhatta a PAFC gárdája a Nagyerdei Stadionban lett látogatást, Hornyák Zsolt csapat pedig ki is tett magáért – legalábbis az első félidő során. Lendületes rajtot vettek a felek, már a hatodik percben David Vanecek elé került a labda a tizenhatoson belül, a kapus mellett is sikerült elvinni, kapura lövését azonban a gólvonalról sikerült kivágniuk a fehér mezes hazaiaknak. Éppen mikor azt lehetett volna mondani, hogy a Debrecen is megérkezett a mérkőzésbe – veszélyes beadással jelentkeztek –, a 10. percben a Puskás Akadémia megszerezte a vezetést: Urblík Jozef mélységi indításával Gyurcsó Ádám robbant ki, a felcsúti támadó pedig védővel a nyakán is értékesítette a helyzetet, 0-1. Nem sokon múlott a gyors debreceni egyenlítés, a Varga Kevin passzával meginduló Adeniji azonban hiába vitte el a labdát a kapujából kilépő Hegedüs mellett, kisodródott, és csak az oldalhálót találta el. Maradtak támadásban a hazaiak, a 18. percben Kinyik Ákos centerezése után Szécsi Márk lövését szedte ki Hegedüs a jobb felsőből.

Pörgősen teltek a játékpercek, a 28. percben Varga Kevin tűzött rá egy szabadrúgást, a következő támadásból pedig Sós Bence már Nagy Sándort késztette védésre. Szögletekből nem volt hjíán a DVSC, a 35. minutumban már a negyediket végezhették el, ezeket viszont rendre hatástalanítani tudta a felcsúti védelem. Hasonló lelkesedéssel gyűjtögeték a vendéglátók a sárga lapokat is, 40 perc alatt négy debreceni sárgult be. A 10. perchez hasonlóan a félidő hajrájában is előbb a DVSC veszélyeztetett – Ademiji lőtt kevéssel kapu mellé –, majd a Puskás Akadémia gólt szerzett: Haris Attilától pattant Gyúrcsó elé a játékszer 11 méterre a kaputól, aki így duplázni tudott, 0-2.

A folytatás első tíz perce jobbára mezőnyjátékkal telt, meddő mezőnyfölényt tudott csak kiharcolni a Debrecen. Az 58. percben egy szögletet követően járt közel a harmadik találathoz a PAFC, Nagy Zsolt lőtt takarásból, Nagy Sándor viszont leért a hosszú alsó felé tartó löketre. Hazai oldalról egyértelműen Varga Kevin volt a legaktívabb, egy órányi játék után az ő lövését védte Hegedüs. Két perccel később Szécsi kapott egy jó labdát, át is emelte Hegedüsön, nyesése azonban a kapufát súrolva hullott mellé. Nem tudott felpörögni a Loki, a szakadó esőben pedig egyre inkább a birkózás vette át a főszerepet – a minőség csökkenését pedig a közönség is szóvá tette, nem éppen a legcizelláltabb módon… A 83. percben valamelyest megnyugodhattak a hazai kedélyek, Szécsi Márk révén ugyanis szépítettek, 1-2. Az ötperces hosszabbítás során vadonatúj meccs kezdődött, Kinyik Ákos ziccerbe is került, de Hegedüs hárítani tudott. Végül a vártánál nehezebben, de mindhárom pontot begyűjtötte a Puskás Akadémia FC, amely ezen sikerével továbbra is az élmezőnyben tartotta magát, jelenleg a negyedik helyen állva.

Jegyzőkönyv

DVSC–Puskás Akadémia FC 1–2 (0-2)

Nagyerdei Stadion, 3250 néző. Vezette: Bognár Gy. (Ring, Medovarszki)

DVSC: Nagy S. – Kinyik, Szatmári Cs., Pávkovics, Ferenczi – Szécsi M., Haris, Tőzsér (Trujic, 63.), Varga K. – Csősz (Garba, 46.), Adeniji (Bényei, 93.). Vezetőedző: Herczeg András.

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Sós B. (Kiss T., 69.), Knezevic (Vlasko, 84.), Urblík – Vanecek, Gyurcsó (Spandler, 88.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerző: Szécsi (83.), ill., Gyurcsó (10., 42.)

Sárga lap: Urblík (41.), Nagy Zs. (49.), Vanecek (84.) ill. Ferenczi (6.), Tőzsér (31.), Kinyik (32.), Haris (40.), Varga K. (70.)