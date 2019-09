Egy döntetlen, egy vereség

Két edzőmeccsel hangolt az októberi, ausztráliai világbajnokságra a kispályás válogatott. Az elsőt elvesztették, a másodikon döntetlenre végeztek.

Nagy Lajos szövetségi edző együttese az utóbbi hónapokban Szlovákiában és Bosznia-Hercegovinában vett részt nemzetközi tornán, legutóbb pedig a csepeli bázison fogadta a kiváló erőkből álló szlovák nemzeti együttest. Az első összecsapást 1-0-ra nyerték az északi szomszédok, a második összecsapáson bár helyzetek bőven akadtak, gól végül nem született.

– A két meccs célja az volt, hogy kialakuljon a világbajnokságra utazó 15 fős keret. Játékban talán kicsivel kevesebbet kaptam, mint amit vártam, de hozzá kell tennem, ellenfelünk erős csapat, ezúttal is nagyszerűen játszottak. A négyszer húszperces csata során háromszor felvettük velük a versenyt, sőt, ha a játékot nézem, kettőben föléjük is nőttünk. Természetesen még van mit csiszolni támadásban és védekezésben is. Akadtak jó teljesítmények, különösen a fehérvári Horváth Zsolt játékával voltam elégedett – közölte Nagy Lajos.