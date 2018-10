Egy begyötört és egy pazar góllal nyert a MOL Vidi FC a sereghajtó vendégeként

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 11. fordulójában egy félidőnyi „döcögés” után két gólt szerzett a MOL Vidi FC, s begyűjtötte a kötelező győzelmet.

Szombathelyi Haladás–MOL Vidi FC 0-2 (0-0)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 3317 néző. Vezette: Berke.

Haladás: Király – Habovda, Benes, Tamás L., Bosnjak – Rácz B., Jancsó (Daushvili, 59.), Jagodics M., Németh Márió (Ofosu, 64.) – Bambgoye (Gaál, 71.), Priskin. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász (Nikolov, 77.), Vinícius, Tamás (Stopira, 71.) – Hadzic – Nego, Pátkai – Kovács – Hodzic, Scsepovics (Huszti, 75.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

Gól: M. Scsepovics (61.), Pátkai (69.)

Sárga lap: Tamás L. (84.) ill. Pátkai (42.), Vinícius (87.)

Sereghajtó ide, gyenge forma oda, a MOL Vidi FC nem mehetett biztosra az edzőváltáson átesett Haladás vendégeként, hiszen legutóbb a bajnoki címvédő is hamisan muzsikált a honi pontvadászatban, az MTK-tól kapott egy hármast. Georgi Milanov kisebb sérüléssel tért vissza a bolgár válogatottól, s Stopira, valamint Nikolov is padozott. Kovácsik Ádám visszatért a gólvonal elé, Armin Hodzic pedig először kezdett a Vidiben. Fölényben futballoztak a fehérváriak az első félidőben, de a kapura nem voltak veszélyesek. A 40. percben aztán Kovács kiosztott egy kötényt Jancsónak, majd Tamás Krisztián biciklicsellel jutott túl Habovdán, Fioláig ért el a labda a jobb oldalra, azonban a szélső védő erőből tette középre, s ezzel a lasztival meggyűlt a baja Marko Scsepovicsnak, eltotojázta a helyzetet 6 méterre a kaputól. A szünet előtt közvetlen hatalmas ziccert rontott Priskin Tamás. Fiola vesztette el a labdát, majd Vinícius késett le Priskin kiugratásáról, a szombathelyi csatár 14 méterről helyezett a centikkel a jobb kapufa mellé.

Fordulás után is a hazaiak veszélyeztettek, azonban Bambgoye hosszan szöktette magát, s a kilépő Kovácsik tisztázott előle. Fordulóponthoz érkezett a meccs a 61. percben. Kovács jobb oldali beadása után Király a védőitől zavarva szerencsétlenül paskolt a labdába, ami Scsepovics elé került, a pöccintése a kapufán landolt, de a kipattanót 1 méterről már a hálóba lőtte, 0-1. Lendületben maradt a Vidi, s ezt Hadzic lövése nyomatékosította, a Kovács által legurított labdát küldte 16 méterről kapura, de Király a léc fölé tolta. A 69. percben aztán káprázatos góllal döntötte el a meccset a fehérvári gárda. Hodzic és Nego játszott össze, Pátkai volt aztán a háromszög csúcsa, aki 12 méterre a kaputól előbb elfektette őrzőjét, majd jobb belsővel tekert a bal felső sarokba, 0-2. A hajrához közeledve cserejátékosai főszereplésével vezetett tetszetős támadást a Haladás, Gaál alapvonalról visszaadott labdáját Ofosu belsővel tette kapura, Kovácsik jó helyen állt, s mint a párduc, rávetődött a zsákmányra. Megélénkült a Haladás játéka, Ofosu volt különösen aktív, de a magyar élvonalban debütáló német-ghánai légiós nem talált igazán társra. Beadása után Gaál lábáról a kapufára pattant a labda a hosszabbítás perceiben. A Vidi a végére már pihentette Scsepovicsot és Juhászt is, de így is magabiztosan húzta be a pontokat.