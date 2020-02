Egy bajnoki pont a Hajdúságból

Győzelemre készült, végül egy ponttal tért haza a Mol Fehérvár FC a keleti végekről, 1-1-re végeztek a DVSC-vel.

A február eleji időpont, a rendkívül szeles idő nem tett jót a meccs iránti érdeklődésnek, a kezdés előtt fél órával szelíden szállingóztak a drukkerek a Nagyerdőben. Amúgy amolyan Debrecen–Fehérvár matinét jelentett a szerda, a sport iránt érdeklődők térdig jártak a két város összecsapásaiban. A hajdúsági kézilabdázók a koronázóvárosban, a Verseci úton léptek pályára, a túloldalon pedig két DVSC–Mol Vidit rendeztek, előbb 11-kor a pár éve átadott pallagi edzőközpontban a két klub NB III-as együttesei – a bajnokságot március 8-án kezdik – mérkőztek, felkészülési derbin.

A hazaiak 1-0-ra nyertek, a fehérváriak második együttese szombatig edzőtáborozik Gyulán, innen látogattak el a Debrecenhez tartozó városrészbe, az esti órákban pedig testületileg megtekintették a „nagyok” összecsapását. A Loki és a Videoton ugyanúgy indította a tavaszt, egy győzelemmel és egy vereséggel, igaz, fordított minta szerint. A dunántúliak a Kispesttel végeztek előbb 0-0ra, majd nem túl hivalkodó mérkőzésen győztek a Megyeri úton 1-0-ra. A debreceniek nyitás gyanánt 4-0-ra elgázolták a fővárosi lilákat, aztán Felcsúton játszottak gól nélküli döntetlent.

Juhász helyett Vinicius kezdett a védelem tengelyében, a második percben Adeniji került volna helyzetbe, ám a gyorsan reagáló Kovácsik felszedte a bőrgolyót. Kovács István lőtt középre, korábbi, fehérvári középpályás társa, a másfél éve a Lokihoz visszatérő Bódi le fülelte a labdát. Hodzic viszont ígéretes lehetőséghez jutott, az ötös sarkáról bombázott.

Támadott a Vidi, Petriak biztató lövése adott munkát Kosickynek, aztán Elek csúsztatásáról csak centiket késett Hodzic a kapu torkában. Letámadott a Debrecen, igyekeztek még a felezővonal előtt megakasztani a fehérváriak támadásait, Szécsi és Adeniji is helyzetbe került, először a visszafutó védők mentettek, később Kovácsik védett bravúrral. Bódi rafinált szöglete is adott munkát a vendégek portásának, bravúrral tolta szögletre a veszélyesen csapódó labdát, a túloldalon Kosicky tolta ki Petriak löketét a léc alól.

A 26. percben szerzett vezetést a Fehérvár, Kovács finom passzát Fiola élesen középre lőtte, a berobbanó Hodzic a léc alá helyezett, 0-1. Stopira bal oldali beadása is kalamajkát okozott, ám ebből gól nem lett, Ferenczi, ha nehezen is, de mentett. Stopira került ismét helyzetbe, de nem találta el a labdát, aztán a védő majdnem gólt lőtt, a félpályáról emelt kapura, ugyanis észrevette, hogy a kapus kinn kószál. Futott is vissza Kosicky pánikszerűen, szerencséjére a bőrgolyó a léc fölött landolt.

A hazaiak érthetően nagyobb sebességre kapcsoltak, át is vették az irányítást, a félidő zárása előtt Szécsi előtt adódott lehetőség, majd fehérvári védelmi hiba után Varga előtt hatalmas ziccer, lökete alig tévesztett célt. Veszélyes volt Szécsi 12 méterről leadott bombája is, a Musliuról lepattanó labdát küldte a bal kapuvas mellé ordító ziccerben, rendkívül jól jött Bogár játékvezető első félidőt záró sípszava.

Fordulás után Hodzic jutott góllövési esélyhez, de addig szöszmötölt, míg a visszarohanó Varga mentett előle, a túloldalon is akadt ziccer, Varga bal oldali beívelése nyomán az elalvó védők között Bódi közeli fejesét mentette bravúrral Kovácsik. Kitámadott a DVSC, Hodzic gyorsan lezárhatta volna a nyitott kérdéseket, három helyzetét is elpuskázta. Bódi nem adta fel, hogy szögletből szerezzen gólt, fineszes csavarását Kovácsik lábbal mentette a rövid saroknál. Hodzic korábban elhibázott lehetőségei megbosszulták magukat, a 81. percben egyenlített a DVSC. Szécsivel szemben szabálytalankodtak a kapu előterében, a 11-est Bódi a jobb sarokba lőtte, 1-1. Mindkét fél harcolt a győztes gólért, de újabb találat nem született.