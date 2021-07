Egész nyáron lapátolnak a Vitál Club tagjai, indultak Balaton-átevezésen

Sok tapasztalatot és remek élményeket szereztek a székesfehérvári Vitál Club Sportegyesület tagjai a Balatonon. Fiatal versenyzőik pedig a kajak-kenu vidékbajnokságon repesztettek.

Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Vitál különítménye nekidurálja magát a Balatonátevezésnek. A Zamárdiból induló dzsemborit összesen 4300-an teljesítették. – Mini- és versenykajakkal mentek a fiatal versenyzőink, a szülők két négyes kenuval, edzőjük, Fidel Laci a feleségével páros hajóban kísérte őket. Nagyon hullámzott a víz, kifejezetten nehéz volt a táv teljesítése. Többszöri borulás és mentés után mind a huszonöt vitálos teljesítette a távot. A kiírás szerint nyolc kilométer volt a táv – tudtuk meg Szipola Antaltól az egyesület elnökétől.

– A nyolc kilométer nem szokatlan a versenyzőink, tagjaink számára, hiszen a fehérvári Csónakázó-tavon ennél sokkal nagyobb távot teljesítenek egy-egy edzésen. Ahogy ezt egyébként az érdeklődők is megtehetik a foglalkozásainkon minden hétfőn, szerdán és pénteken. A Vitál Club élmenői és ifjú üdvöskéi a július végi sukorói korosztályos magyar bajnokságra készülődhetnek, hiszen többen is kvalifikáltak a vidékbajnokságról az országos seregszemlére. Takács Emma és testvére, Péter is rajthoz áll majd Sukorón, ahogy az első versenyén ezüstéremmel nyitó Szijjártó Dóra is. Mellettük Somogyi Luca és Hajdu Benedek is kivívta a szereplést a bajnokságra. A felsoroltak Velencén edzőtáboroznak Harmati Orsolya és Fidel László vezetésével. A vízi munkát futással „öblítik le”, a pákozdi emlékműig és vissza rohannak.